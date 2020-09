Rocky Horror Erotic Dream di scena al Confusione Fest

Trasgressione ed ironia sono i capisaldi dello spettacolo che la Dreamers Company porta in scena, sabato 19 settembre presso il Confusione Fest, con un 'live concert show' del Musical che ha sconvolto e rivoluzionato un'intera generazione, Il Rocky Horror Show. Lo show, dal titolo Rocky Horror Erotic Dream, è recitato completamente in italiano (tranne che per le parti cantate, dove è stata mantenuto l'inglese) e suonato rigorosamente dal vivo.



Lo spettacolo è fortemente ispirato al Rocky Horror Show di Richard O’Brien,* ma con una serie di “variazioni sul tema” dettate dalla volontà di rilettura in una chiave più attuale, per avvicinarlo alla realtà dei nostri giornI, in modo sempre comico e dissacrante, in perfetto stile Rocky Horror. La storia è quella che entusiasma i fan di mezzo mondo da quarant’anni: Brad e Janet, due giovani fidanzatini americani, finiscono per sbaglio in un oscuro castello popolato da irriverenti e perversi alieni del pianeta Transexual, il cui capo, l’ambiguo e diabolico Frank’n’Furter, li avvierà sulla strada della lussuria e del “piacere assoluto”.



Personaggi pittoreschi, costumi eccentrici e soprattutto una grande dose di interattività con il pubblico la fanno da padrone: come nella vera tradizione del Rocky Horror Show, la compagnia invita tutti quelli che parteciperanno a presentarsi vestiti o truccati a tema e ad essere veri e propri protagonisti dello show, interagendo con gli attori sul palco. Transilvani, Alieni, Creature della Notte o semplicemente avventori curiosi, lasciatevi sedurre dall’oscuro e folle dr. Frank-n-Furter e dalla sua banda di saltellanti svitati, per un’avventura surreale ed ipnotica ad alto rischio di perdizione.



N.B: Il ricavato del concerto verrà interamente donato alla ricerca presso il Kennedy Krieger Institute di Baltimora che sta lavorando proprio su questa malattia e punta a trovare una cura nei prossimi 5 anni tramite tecniche avanzate di terapia genica e staminali.



Confusione Fest

Via Galla Placidia 184 – Roma

live music dalle 21.30 alle 23.30

Info: 3382751028 – 3939413368

(prenotazione obbligatoria)

Prima consumazione 5 euro



Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 2.00

parcheggio custodito in area / 2€

food truck / MOZAO - Street Food & Banqueting - Pret-à-Polpett

cocktail - birreria - winetasting



CAST

Filippo Dini (Frank-n-Furter), Paolo Cives (Brad Majors), Barbara Di Teodoro (Janet Weiss), Stefano Amendola (Riff Raff), Helena Pieraccini (Magenta), Laura Piccinetti (Columbia), Lorenzo Pernini (Rocky/Eddie), Paolo Castellani (Dr. Everett Scott)



BAND

Andrea Neri - Chitarra

Laura Piccinetti - Basso

Mauro Lopez - Batteria

Paolo Castellani - Tastiere



CAST TECNICO

Trucco: Veronica Fiori - Costumi: Giorgio H.

Allestimento a cura del Cast

Luci - ideazione e Realizzazione: Alessandro Danese, Simone China