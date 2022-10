Rockin' Angie & The Shakers al Cotton Club

L'appuntamento dedicato al Rock'N'Roll anni '50 della domenica: una serata vintage e divertente all'insegna del Rock'n Roll. La serata ci riporterà negli anni '50 grazie ai nostri gruppi live così coinvolgente da fare ballare i più timidi . Lezione di ballo "primi passi" con le migliori scuole di Roma che si alterneranno di domenica in domenica.

Ingresso ore 20.00

Lezione ore 20.30

Concerto ore 21.30

Lezione di ballo a cura della scuola ROCKERS SCHOOL

Il LIVE di questa Domenica : ROCKIN'ANGIE & THE SHAKERS

Un incredibile viaggio negli anni ruggenti del rock&roll!! L'esplosiva ROCKIN' ANGIE accompagnata da un super quartetto del Rockabilly e Rock'n'Roll capitolino, vi trascinerà nelle atmosfere e nei ritmi degli anni 50, dove vi sarà impossibile non battere il piedino!!! Da Wanda Jackson a Janis Martin passando per Brenda Lee e Patsy Cline, le grandi Rockabilly queens, ma non solo!!!

Un concerto d'impatto che celebra fedelmente l'antico rito del Rock'n'Roll in tutta la sua espressione migliore, compreso ovviamente il ballo, ma ancor di più quell’entusiasmo tipico della più grande rivoluzione musicale di tutti i tempi.

Line-up:

ANGELICA PALLONE VOCE

ANDREA PESATURO CHITARRA

RICCARDO D'ARCANGELIS BATTERIA

ALESSANDRO BOSCHI PIANO

ADRIANO CUCINELLA CONTRABBASSO



Prezzo special del BEVO SOLO ROCK'N ROLL :

LEZIONE + CONCERTO 10€

LEZIONE + CONCERTO + DRINK + PINSA ROMANA 23€