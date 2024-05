Dopo lo strepitoso successo dello scorso anno, per la seconda volta consecutiva Rock in Roma ospiterà l’evento Rock Me Pride (Art Pop Edition), il party ufficiale del Roma Pride powered by Muccassassina, diretto artisticamente da Diego Longobardi e previsto per sabato 15 giugno all’Ippodromo delle Capannelle, con la partecipazione straordinaria di Annalisa, madrina del Roma Pride che, dopo aver sfilato alla Grande Parata, sarà special guest del festival.

Rock Me Pride a Rock in Roma 2024

Apertura porte: h 22:30

Inizio concerti: h 22:45

Prezzo biglietti

20€ (+ ddp) Early Bird Tickets

25€ (+ ddp) 2nd Release Tickets

30€ (+ ddp) 3rd Release Tickets

Biglietti: Ticketone dalle h 15 di giovedì 4 aprile



