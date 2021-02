“Robot Mania", al centro commerciale atterrano Mazinga Z, Jeeg Robot e Goldrake

Il Centro Commerciale Romaest invita i clienti ad un evento spaziale: si tratta di “Robot Mania”, un’appuntamento unico, per la prima volta in un centro commerciale, dedicato alla scienza e allo spazio, svolto in collaborazione con l'agenzia Publievent e con il patrocinio dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana).

Dal 25 febbraio fino al 20 marzo infatti, arriva all’interno della galleria del Centro un’esposizione esclusiva dove verranno esposti, per tutti gli appassionati del genere, otto riproduzioni fedeli di famosi robot, (da quelli degli anni 80’ fino ad oggi), ispirati ai film manga e videogame più conosciuti e amati. Grandi e piccini potranno ‘fare la conoscenza’ ravvicinata di Mazinga Z, Jeeg Robot, Goldrake, Reinhart, Z – gok MSM, Ultramarine, Sahelantropus e K2SO.

Grazie all’ASI (Agenzia Spaziale Italiana), verrà offerta, a tutti gli appassionati di scienza e spazio, un’irripetibile occasione: entrare nel vivo della robotica delle missioni spaziali attualmente in corso. Contenuti scientifici approfonditi che, permetteranno ai clienti, di carpire tutti i segreti di questo affascinante e distante mondo che, mai come ora, è sempre più vicino a noi.

“Siamo lieti di offrire ai nostri affezionati clienti, nel pieno rispetto delle norme anti-covid, un appuntamento unico, che potranno visitare in completa sicurezza. 'Robot Mania' infatti coniuga alla perfezione cultura, scienza, intrattenimento e vicinanza al territorio. Un evento reso possibile grazie alla speciale partnership con l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) che permetterà a tutti di entrare nel vivo della robotica applicata, attualmente, nelle missioni spaziali.Saranno inoltre coinvolti, dal 4 al 19 Marzo, in un ‘concorso spaziale’, anche otto istituti comprensivi del VI Municipio , ad ogni robot infatti sarà abbinata una scuola che potrà aggiudicarsi un esclusivo webinar con gli esperti ASI”. dichiara il direttore del Centro Commerciale Romaest, Emanuela Facciolini.

L’abbinamento preferito, potrà esser votato da tutti i clienti del centro che potranno aggiudicarsi centinaia dipremi immediati, come gift card Romaest e gadget ufficiali dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana).

In un postazione completamente tematizzata, verrà riportata e, costantemente aggiornata, la classifica delle scuole più votate . Oltre la vincitrice saranno premiate, con gift card per l’acquisto di materiale didattico, anche le prime classificate.