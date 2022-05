Roberto Vecchioni presenta "L'Infinito tour" al Castello di Santa Severa

Roberto Vecchioni sarà protagonista nel contesto di "Vivi il Castello", la manifestazione dell'estate 2022 al Castello di Santa Severa.

Venerdì 26 agosto, alle 21, il cantautore presenterà il suo "L'Infinito tour" a due passi dal mare, per la rassegna organizzata da Regione Lazio e ATCL, circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo del Lazio, in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci .

"L’Infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. Ma è anche una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima…E come poi tutto si sia ricomposto in un'unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella.Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo". (Roberto Vecchioni)

L'infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. La prima parte è dedicata ai brani de “L’Infinito” per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine. Le canzoni sono accompagnate da video e immagini che trasmettono "l'essere" delle stesse canzoni e che avvolgono il pubblico in una dimensione immaginaria e raffinata.

Roberto Vecchioni è accompagnato dalla sua “band storica” costituita da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). Biglietti in vendita su Ticketone.it da martedi 24 maggio alle ore 11,00