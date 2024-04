Roberto Pirami al CrossRoads alla batteria dell'Electric Guitarlands Tour 2

Biglietti in prevendita 20,00 € + 1,50 € ddp (disponibili online o punti vendita) - Biglietti in cassa 25,00 € (previa disponibilità)

Roberto Pirami, rinomato batterista e fondatore della scuola di batteria Free Drumming, punto di riferimento nella Capitale, è orgoglioso di annunciare la sua partecipazione al tour europeo di Electric Guitarlands 2 che prenderà il via il 24 Aprile dal CrossRoads Live Club di Roma. Questo evento straordinario che celebra la magia della chitarra elettrica, vedrà Pirami, che nel suo curriculum ha già all’attivo collaborazioni con Michael Angelo Batio, Jennifer Batten, David Ellefson e molti altri, accompagnare sul palco virtuosi della chitarra come Florian Opahle, Angel Vivaldi, Nick Johnston e Rowan Robertson.



La presenza di un artista italiano alla batteria in un contesto internazionale di tale prestigio sottolinea l'importanza e l'influenza di Pirami nel panorama musicale mondiale. La sua formazione, profondamente radicata nella tradizione musicale italiana e arricchita da esperienze internazionali, lo rende un musicista versatile, capace di adattarsi e arricchire generi musicali diversi.



La seconda edizione dell’Electric Guitarlands Tour, che toccherà Italia ed Europa tra Aprile e Maggio, sarà un'opportunità per vedere all'opera la trasversalità di Pirami, il quale accompagnerà i chitarristi in oltre due ore di spettacolo, navigando attraverso composizioni originali e brani indimenticabili di icone come Jethro Tull, Black Sabbath e Jimi Hendrix. L'apice dello spettacolo sarà una jam session finale, dove Pirami e i quattro chitarristi uniranno le loro forze in performance che promettono di essere un'esplosione di creatività e pura energia.