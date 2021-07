Roberto Gatto Quartet Live al Parco della Legnara di Cerveteri

Il Comune di Cerveteri e Promu - All For Music presentano: "Etruria Jazz Festival 2021", la rassegna di quattro concerti jazz ad ingresso gratuito, che si svolgerà dal 15 al 18 luglio al Parco della Legnara di Cerveteri.



Il quarto appuntamento è affidato al batterista Roberto Gatto con il suo quartetto composta da: Roberto Tarenzi al pianoforte, Alessandro Presti alla tromba e Matteo Bortone al contrabbasso. Per l'occasione, sul palco come special guest anche la voce di Beatrice Gatto.



Nel corso di una lunga e fortunata carriera che lo ha portato al vertice del jazz italiano, del quale è uno dei musicisti più rappresentativi, Roberto Gatto ha iniziato a spostarsi dal ruolo di sideman di lusso a quello di leader, creando una serie di gruppi che, c’era da aspettarselo, hanno raccolto sempre un immediato successo.



Senza smettere di arricchire un curriculum di collaborazioni nel quale spiccano i nomi di Johnny Griffin, George Coleman, Curtis Fuller, Joe Zawinul, Pat Metheny, oltre che i principali musicisti italiani. Dopo una serie di situazioni più legate alla tradizione jazzistica (come gli omaggi in quintetto a Miles Davis e Shelly Manne), recentemente si è rivolto a esplorare nuove sonorità, sulla scia del suo progetto di qualche anno fa che ripercorreva il repertorio del progressive rock, con l’innovativo PerfecTrio e l’omaggio a Frank Zappa insieme ai Quintorigo.



Con questo quartetto, Roberto Gatto ritorna alla dimensione acustica con tre giovanissimi compagni di palco, sicuramente tra i più promettenti musicisti della nuova generazione del jazz italiano.



L'inizio del concerto è previsto alle ore 21.30



L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: info@promu.it

