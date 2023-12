Roberto Gatto Imperfectrio in concerto allo Spazio Rossellini

Roberto Gatto, uno dei più interessanti musicisti e compositori in Europa e nel mondo, è’ il più rinomato batterista italiano all’estero e vanta importanti partnerships con artisti del mondo del jazz e non solo. Nella sua carriera ha collaborato con personalità internazionali del calibro di Chet Baker, Freddy Hubbard, Lester Bowie, Gato Barbieri, Kenny Wheeler, Richard Galliano e nazionale come Danilo Rea, Enrico Rava, Enrico Pieranunzi, Giovanni Tommaso, Rita Marcotulli.



ImperfecTrio nasce proprio da un'idea di Roberto Gatto e dalla stretta collaborazione con il bassista Pierpaolo Ranieri, con cui diede vita diversi anni fa al Perfect Trio. L'esigenza e l'amore per la ricerca nell'improvvisazione jazz contemporanea, porta i due artisti all'incontro con il sassofonista romano Marcello Allulli, dando vita ad un nuovo percorso.

L'ImperfecTrio è una formazione elettrica con una concezione moderna del Jazz con ampio spazio alle improvvisazioni, in una miscela di suoni, rumori, sequenze, armonizer e altri oggetti elettronici.



Dopo il grande successo del primo album “To Be Imperfectrio”, che l’ha visto protagonista nei principali festival italiani, il gruppo torna il 20 dicembre alle ore 21.00 allo Spazio Rossellini di Roma per presentare in anteprima il nuovo progetto discografico che sarà pubblicato nel 2024 dall’etichetta Promu Label.



Roberto Gatto, Marcello Allulli e Pierpaolo Ranieri presenteranno brani originali, offrendo una lettura personale di alcuni grandi standard della tradizione Jazz: autori come Duke Ellington ed Eddie Del Barrio verranno proposti in modo nuovo, riscoprendone così anche le illimitate doti compositrici.



L'evento è organizzato da Promu - All For Music in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio.

L’iniziativa, patrocinata dal Municipio VIII, rientra nelle attività di “Immersive Hub”, progetto vincitore del bando VitaminaG nell’ambito del programma GenerAzioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù.