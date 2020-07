Roberto Gatto ImperfecTrio, Live a Etruria Jazz Festival

Giovedì 6 agosto:

Roberto Gatto ImperfecTrio

Live a Cerveteri [Etruria Jazz Festival]



Formazione:

Roberto Gatto - batteria

Marcello Allulli - sax tenore, electronics

Pierpaolo Ranieri - basso, electronics



INGRESSO GRATUITO!



ImperfecTrio nasce da un'idea di Roberto Gatto e dalla stretta collaborazione con Pierpaolo Ranieri, con cui diede vita, diversi anni fa, al Perfect Trio.

L'esigenza e l'amore per la ricerca nell'improvvisazione jazz contemporanea, porta i due artisti all'incontro con il sassofonista romano Marcello Allulli, dando vita ad un nuovo progetto.

L'Imperfect è una formazione elettrica con una concezione moderna del Jazz, con ampio spazio alle improvvisazioni in una miscela di suoni, rumori, sequenze, armonizer e altri oggetti elettronici.

I tre musicisti propongono brani originali e offrono una lettura personale di alcuni standard della tradizione Jazz: autori come Thelonious Monk e Duke Ellington vengono proposti in modo nuovo,

riscoprendone così anche le illimitate doti compositrici, in una direzione completamente nuova.



Per motivi di sicurezza e rispetto delle vigenti normative anti-covid gli ingressi saranno contingentati.

All’entrata verrà misurata tramite termoscanner la temperatura corporea di ognuno, che non dovrà essere più alta di 37,5°C.

All’interno del Parco della Legnara sono disponibili 440 posti a sedere, tutti rigorosamente distanziati l’uno dall’altro. Una volta terminati i posti non potremo ammettere altre persone all’interno dell’arena-spettacolo.

È obbligatorio indossare la mascherina fino al raggiungimento del posto e in ogni spostamento all’interno del Parco. Pertanto sarà impedito l’accesso a chiunque arriverà all’ingresso del Parco sprovvisto di mascherina.