Roberto Gatto in concerto alla Cittadella della musica di Civitavecchia

Promu in collaborazione con ATCL - Circuito Multidisciplinare del Lazio e il Comune di Civitavecchia presenta il "Civitavecchia Spring Music Festival", una rassegna di quattro grandi concerti di musica classica e jazz che si terranno dal 18 marzo al 6 aprile alla Cittadella della Musica di Civitavecchia.



Il concerto del 6 aprile di Roberto Gatto insieme al suo ImperfecTrio (Marcello Allulli, sax; Pierpaolo Ranieri, basso) chiude in grande stile la rassegna.



Imperfect Trio nasce da un'idea di Roberto Gatto e dalla stretta collaborazione con Pierpaolo Ranieri, con cui diede vita, diversi anni fa, al Perfect Trio. L'esigenza e l'amore per la ricerca nell'improvvisazione jazz contemporanea, porta i due artisti all'incontro con il sassofonista romano Marcello Allulli, dando vita ad un nuovo progetto. L'Imperfect è una formazione elettrica con una concezione moderna del Jazz, con ampio spazio alle improvvisazioni in una miscela di suoni, rumori, sequenze, armonizer e altri oggetti elettronici.

I tre musicisti propongono brani originali e offrono una lettura personale di alcuni standard della tradizione Jazz: autori come Thelonious Monk e Duke Ellington vengono proposti in modo nuovo, riscoprendone così anche le illimitate doti compositrici, in una direzione completamente nuova.



I concerti del "Civitavecchia Spring Music Festival" alla Cittadella della Musica:



18 marzo: Concerto Tributo ad Ezio Bosso con TTR_Piano Trio

25 marzo: Enrico Zanisi, piano solo ed elettronica

1 aprile: Gabriele Geminiani (violoncello), Monaldo Braconi (pianoforte) con musiche di Prokofiev e Shostakovich.

6 aprile: Roberto Gatto ImperfecTrio



E' possibile acquistare i biglietti online su Ticketone oppure alla biglietteria del Teatro Traiano:

Corso Centocelle 1 – Civitavecchia

Aperta anche nei giorni di spettacolo negli orari: 9 – 13 / 15 – 17

Botteghino: dal martedì al sabato orari 9.00 -13.00 / 15.00 – 19.00

Tel. 0766370011

Chi acquista su Ticketone può ritirare il biglietto presso il Teatro Traiano fino a mezzora prima dello spettacolo, dopo direttamente presso la Cittadella della Musica.



Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero: 0766/679621