Tempi moderni, la commedia rivista apre "Fuori Programma" al Quarticciolo

Dopo la restituzione al pubblico della prima residenza creativa, entra nel vivo la programmazione di Fuori Programma 2021, il festival internazionale di danza contemporanea della Capitale diretto da Valentina Marini che fino al 15 luglio ospita artisti nazionali e internazionali per animare gli spazi del Quarticciolo e del Teatro India con tre prime assolute, una prima nazionale e una prima romana, per un totale di 8 spettacoli, 3 residenze e una serie di incontri, laboratori e progetti speciali.

Ad aprire la programmazione principale sarà il coreografo e regista Roberto Castello che porta per la prima volta a Roma il progetto Tempi Moderni – La commedia rivista, dal 23 al 25 giugno al Parchetto Modesto di Veglia al Quarticciolo.

Ideato nel 2020 dallo stesso Castello e prodotto dall’associazione Aldes per dare una risposta alla chiusura dei teatri portando le performance direttamente sotto casa del pubblico, Tempi Moderni è un format che propone mini-varietà replicabili in giro per corti, cortili e piazzette, piccole opere snelle e brillanti ispirate allo spettacolo popolare dei primi del ‘900. Sostituendo il pagamento di un biglietto con la richiesta al pubblico di offerte di beni di prima necessità da redistribuire ai residenti del quartiere in difficoltà attraverso la rete di assistenza sociale del territorio (Asinitas e Comunità Educante Quarticciolo), Tempi Moderni coniuga un’offerta di teatro popolare alla responsabilità sociale, innescando una microeconomia del dono che libera il teatro dalla logica commerciale e lo riconnette alla sua dimensione naturale di comunità.

A Fuori Programma 2021 Tempi Moderni presenta in anteprima Un Dante corretto bravo grazie, un testo originale di Andrea Cosentino, diretto da Roberto Castello con le coreografie di Erica Bravini. È una conferenza-spettacolo dadaista, irriverente e per niente accademica sull’Inferno di Dante a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.

Il 25 giugno, infine, alle ore 18.30 al Teatro Biblioteca Quarticciolo Fuori Programma 2021 presenta la restituzione al pubblico della seconda residenza creativa in programma al festival: Crangon Crangon_studio, firmata dalla coreografa salentina Daria Greco della compagnia Chiasma di Salvo Lombardo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...