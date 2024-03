Roberto Addabo al Teatro dell'Opera di Roma

Roberto Abbado dirige l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma nell’Ouverture in Fa Minore, op. 84 dall’Egmont di Ludwig van Beethoven, nella Sinfonia n. 1 in Fa Minore, op. 10 di Dmítrij Šostakóvi? e in Bandiere nere per voce recitante e orchestra - tratto dall’omonmo testo sulla nascita dell’ISIS del giornalista Joby Warrick, premio Pulitzer nel 2016 - di Fabio Vacchi, in prima esecuzione assoluta della nuova versione per orchestra.

Fregiato dell’importante “Premio Abbiati” dall’Associazione Critici Musicali Italiani, Roberto Abbado è al momento Direttore Principale della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna. Ha studiato direzione d’orchestra con Franco Ferrara al Teatro La Fenice di Venezia e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Ha debuttato come direttore dell’Orchestra di St. Luke’s nel 1991 a New York e, da quel momento, è tornato regolarmente negli Stati Uniti a dirigere le orchestre sinfoniche di Boston, Philadelphia, Chicago, Cleveland, Dallas, San Francisco, nonché la Los Angeles Philharmonic, la Saint Paul Chamber Orchestra. Ha inoltre collaborato con solisti come Yo-Yo Ma, Midori, Nigel Kennedy, Gil Shaham, Joshua Bell, Hilary Hahn, Vadim Repin, Sarah Chang, Yefim Bronfman, Mitsuko Uchida, Alfred Brendel, Radu Lupu, André Watts, Andras Schiff, Lang-Lang e Katia e Marielle Labèque.

Foto: sito ufficiale del Teatro dell’Opera di Roma