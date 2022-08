Roberta Vaudo & The Blue Whistles al Village Celimontana

L’appuntamento della domenica al Village Celimontana è con Bevo Solo Rock'n'Roll: una serata vintage all'insegna della musica degli anni '50. Prima del concerto la scuola di ballo Feel That Swing utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo gratuita. Il LIVE di domenica 21 agosto è con Roberta Vaudo & The Blue Whistles.

Roberta Vaudo & The Blue Whistles" è un progetto musicale che ha saputo imporsi a Roma sulla scena del Rhythm & Blues anni '50, la cui 'intenzione è quella di reinterpretare le grandi voci di quegli anni, passando dal boogie woogie al rock'n'roll. La band nasce nel 2014 da un’idea di Miss Roberta Vaudo, cantante poliedrica che accoglie nella sua carriera musicale un repertorio che spazia dallo Swing al Blues nelle sue espressioni più diverse.

L' affiancano i “Blue Whistles", che singolarmente vantano collaborazioni nazionali e internazionali.

INGRESSO LIBERO

ORE 21:00 - LEZIONE PRIMI PASSI con la scuola di ballo FEEL THAT SWING

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line up:

Roberta Vaudo - voce

Alessandro Cipollari - chitarra e voce

Olimpio Riccardi - sax tenore

Light Palone - contrabbasso

Lorenzo Francocci - batteria