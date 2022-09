Ro.Mens, il festival della salute mentale si svolgerà a Roma dal 26 settembre al 2 ottobre 2022, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2, il più grande d’Italia con un bacino di utenza di circa 1mln300mila abitanti, con il patrocinio di Roma Capitale e della RAI. Madrina l’attrice comica Cinzia Leone.

Nell’arco della settimana si svolgeranno eventi musicali, teatrali, cinematografici, culturali, artistici e sportivi. Saranno presentati anche i risultati dell’indagine nazionale BVA DOXA sulla salute mentale. In arrivo dal mondo dello spettacolo diversi contributi video con la condivisione delle ragioni del Festival, tra i primi Lillo, Paolo Ruffini e Cinzia Leone.

Gli eventi di Ro.Mens

Lunedì 26 settembre, ore 11.00, inaugurazione del Mosaico “Metroromens” presso la Stazione di Torre Maura della Metro C, realizzato dal Centro Diurno “La Fabbrica dei Sogni”, ideato in collaborazione con l’Atac. All’evento che apre il Festival saranno presenti il Direttore Generale della ASL Roma 2, Dott. Giorgio Casati, il Direttore Generale dell’ATAC, Dott. Alberto Zorzan, il Presidente del VI Municipio, Nicola Franco, l’Assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patanè, il Presidente della Commissione VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro, Erica Battaglia. Partecipa l’attrice e madrina del Festival Cinzia Leone.

Martedì 27 settembre, ore 9.00 - 13.00 Presentazione di RO.MENS, presso la Sala Protomoteca del Campidoglio, con esposizione della statua di cartapesta “Marco Cavallo de SanBa”; illustrazione del fumetto sulla salute mentale; tavola rotonda con rappresentati delle istituzioni, del mondo scientifico e dei familiari; illustrazione dei risultati dell’ indagine nazionale sul pregiudizio in salute mentale condotta dalla BVA DOXA. Consegna da parte del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri del Premio RO.MENS allo studente dell’ultimo biennio delle scuole medie superiori presenti nei Municipi afferenti alla ASL Roma 2 che ha svolto il miglior tema sul pregiudizio in salute mentale, con menzione di altri 4 studenti per i temi svolti. Intervengono, tra gli altri, Gerardo D’Amico, Giorgio Casati, Barbara Funari, Roberto Natale, Massimo Cozza, Alessio D’Amato, Lorenzo Marinone, Nella Converti, Tiziana Biolghini, Monica Moriconi, Alberto Siracusano, Massimo Biondi, Eugenio Ricci, Giovanni Fiori, Cristina Liverani, Silvia Castagna, Daniele Mencarelli, Pietro Vereni. La partecipazione è riservata esclusivamente ai cittadini che hanno ricevuto la conferma della loro iscrizione fino ad esaurimento posti, previo invio mail a romensfestival@gmail.com.

Al termine dei lavori, tra le 12.45 e le 13.00, è previsto un Flash Mob a tematica "#BastaStigma" in piazza del Campidoglio, con utenti, operatori e giovani studenti di hip hop. Ore 18.30 Inaugurazione, con la partecipazione di Cinzia Leone, della mostra di fotografie e quadri “Oltre i colori” con l’esposizione di “Marco Cavallo de SanBa”, presso il Caffè Letterario a via Ostiense 95, che rimarrà aperta dalle 9 alle 2 fino a domenica 2 ottobre.

Mercoledì 28 settembre, ore 21.00, Performing “Più ( + ) o Meno ( - ) io”, scritto da Francesca Romana Miceli Picardi e interpretato da Francesca Romana Miceli Picardi e Barbara Caridi, presso il Caffè Letterario a via Ostiense 95.

Giovedì 29 settembre, ore 17.00 -20.30, presso Parco Prampolini in via Camillo Prampolini 27: Caccia al tesoro sostenibile per bambini; presentazione dei progetti del Dipartimento politiche sociali e salute di Roma Capitale: Impresa sociale St’Orto Prenestino e Co-Housing Rocca Cencia “Casa Nunzio”; Aperitivo KM0; Tour dei beni archeologici; Mercato contadino; Dono dei semi piante autoctone; DJ Set. Interverranno Barbara Funari, Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute Roma Capitale e Mauro Caliste, Presidente del Municipio V. ore 20.30 I Musickabala presentano “Se tu avessi visto i miei cieli”, musica e parole tratto dai diari di Alda Merini, presso il Caffè Letterario a via Ostiense 95.

Venerdì 30 settembre, ore 20.00, Serata di cinema al Teatro Tor Bella Monaca in via Bruno Cirino 5. Proiezione del Corto “Stabile” regia di Luca di Paolo con Gabriele Fiore e Elena di Cioccio, videointervista a Ascanio Celestini con regia di Federico Moschetti insieme al Centro studi e documentazione “Luigi Attanasio- Vieri –Marzi, corto a cura della Scuola Nazionale di Cinema – Centro Sperimentale di Cinematografia, film documentario Marasma di Cinzia lo Fazio e Luigi Perelli. Partecipa l’attrice Lorena Cesarini.

Sabato 1 ottobre, ore 11.00, “I muri sognanti” visita ai murales del quartiere di San Basilio e “Cara Garba…alla scoperta della Garbatella” visita ai lotti della Garbatella (per informazioni e prenotazioni cell. 3791615460). ore 20.00 – 23.00 Spettacolo musicale presso il Teatro Palladium Università Roma Tre Piazza Bartolomeo Romano, 8. Partecipano, tra gli altri: Edoardo Vianello, la Mic Band, Gaia Possenti, Violante Placido, Gruppo IncontrArti, Mirko Frezza con La Scelta, Veronica Bigliani, Saint Louis College of Music, Gruppo Urbani 78989 e Davide Shorty. Conducono: Carolina Di Domenico e Federica De Denaro. Prenotazioni via mail biglietteria.palladium@uniroma3.it fino ad esaurimento posti.

Domenica 2 ottobre, ore 9.00, Giornata conclusiva con la Festa dello Sport “Matti per la corsa”, organizzata dall’Associazione di volontariato “Si può fare di più” ed altri, presso il Parco della Caffarella con ingresso presso Largo Pietro Tacchi Venturi: corse competitive e non competitive, minivolley e calcio, percorso storico culturale e letture teatrali, villaggio del fare con stand espositivi di centri diurni, associazioni, cooperative sociali interessate al disagio psichico.

Gli eventi diffusi sul territorio

Lunedì 26 settembre, ore 10, “La terrazza sul ponte: incontro tra istituzioni, scuole e servizi per la salute del territorio”, in Via Orio Vergani,1 con gruppi di lavoro, percorsi guidati, giochi e rinfresco. ore 11.00 “Sportivamente Insieme: Attività Sportiva Calcistica”, presso il Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane, in Via delle tre fontane, 25 con studenti, ragazzi e operatori del servizio, con rappresentanti dell’AS Roma. ore 15,30 Convegno ”Pregiudizi sotterranei: facciamo luce sulla salute mentale” presso la sede Ex Fienile Largo Ferruccio Mengaroni, 29. Intervengono, tra gli altri, i Presidenti della Commissione Politiche Sociali e della Salute di Roma Capitale Nella Converti, del Municipio VI, Nicola Franco, dell’Associazione dei familiari “Si può fare di più” Augusto Biondi, l’Assessore alle Politiche Sociali del Municipio VI Romano Amato.

Mercoledì 28 settembre 2022, ore 9.00, Incontro informativo sui Disturbi del Comportamento Alimentare “Uno sguardo oltre il corpo” ed esperienza pratica guidata “Classi di bioenergetica” presso l’Istituto Istruzione Superiore “Vie delle Sette Chiese” Via Umberto Nistri 11. ore 9.00 Incontro: “Per un’economia sociale sostenibile e welfare di comunità: dal sostegno all'abitare alla Legge sul dopo di Noi. Il Co-housing all’interno del Distretto Socio Sanitario”, presso CD Settecamini via Rubellia, 4. Interviene il Presidente IV Municipio, Massimiliano Umberti e l’Assessore alle Politiche Sociali Giovanna Sammarco. ore 10.00 Incontro “Salute Mentale e Giovani” presso il Liceo Classico Plauto Via Augusto Renzini, 70 ore 15.00 Spettacolo teatrale “La dama nella storia”, interviste a cura di Radio Web, laboratori, buffet, ore 17.00 Esibizione del coro “note magiche” Riffa gratuita. Presso la Casa della Cultura Via Casilina, 665. Interviene il Presidente del V Municipio Mario Caliste. ore 18.00 Mostra di opere fotografiche, pittoriche e audiovisive; “Sogni d’attesa” performance teatrale regia Luigi Morra, ore 19.15 “Talk interattivo” con Marco Ubertini in arte “HUBE” e Alessia Gatta, ore 20.15 “Sogno” danza acrobatica aerea di Martina Giuliani, presso Parco FAO Via Tiberio Imperatore.

Giovedì 29 settembre, ore 9.00, “Diamo un calcio allo stigma: promozione dell’inclusione sociale e al pregiudizio attraverso lo sport”: Torneo di calcio a 8 e partita di pallavolo, presso Liceo Scientifico Croce Aleramo viale B. Bardanzellu, 7. Interverranno il Presidente IV Municipio Massimiliano Umberti, l’Assessore alle Politiche Sociali Giovanna Sammarco, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Luongo e il referente delle attività sportive Prof. Ermanno Piacentini. ore 10.00 “CreativaMente INSIEME con accoglienza presso Spazio Incontro Scholè, ore 11.00 “A spasso con le bici”, ore 12.00 Proiezione video e cortometraggi, ristoro, ore 14.30 spettacolo teatrale interattivo “Storie delicate” di e con Alessandro Ghebreigziabiher, 16.30 attività di gruppo con i ragazzi di Generatio Europe. Modera la dott.ssa Barbara Ardito, RAIPLAY e DIGITAL, Responsabile Bambini, Teen e Edu. Presso Villa Lazzaroni, entrata Via T.Fortifiocca, 71.

Venerdì 30 settembre, ore 17, “Quando l’arte è incontro” con presentazione video “L’isola sconosciuta” regia di Vania Castefranchi, musica dal vivo di Arianna Barberi, proiezione video “L’arte nel cuore”, ore 18.00 concerto degli STOP, presso Villa Fiorelli - Sala Raffaello Via Terni, 92.

Sabato 1 ottobre, ore 16.00 “Fila e sfila… siamo in centomila Defilè sartoriale”, Insieme contro ogni forma di pregiudizio e discriminazione. L’uguaglianza e la libertà vivono nella diversità. Accompagnamento musicale Pigneto Orkestra. Presso Villa Lazzaroni Via Appia Nuova, 522.