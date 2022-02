Rkomi in concerto a Roma

Orario non disponibile

Dopo la sua esperienza al Festival di Sanremo 2022, Rkomi è pronto a girare l'Italia con il suo tour. Il brano "Insuperabile" poco apprezzato sul palco dell'Ariston è ora tra le canzoni più ascoltate in radio e sulle piattaforme web, una bella soddisfazione per il rapper milanese che dal 16 aprile sarà nuovamente sul palco per incontrare il suo pubblico.

Il tour di Rkomi

Il tour del cantante avrà inizio il 16 aprile da Venaria Reale, per concludersi a Milano il 14 maggio. Nel mezzo c'è anche una data a Roma. Rkomi, infatti, sarà all'Atlantico Live il prossimo 6 maggio.

Di seguito tutte le date dei concerti del tour di Rkomi nel 2022:

16 aprile Venaria Reale, Teatro della Concordia

21 aprile Napoli, Casa della Musica

22 aprile Napoli, Casa della Musica

23 aprile Modugno, Demodè

29 aprile Firenze, Viper

30 aprile Padova, Gran Teatro Geox

6 maggio Roma, Atlantico

7 maggio Nonantola, Vox Club

11 maggio Milano, Fabrique

12 maggio Milano, Fabrique

14 maggio Milano, Fabrique

Foto dalla pagina Facebook ufficiale di Rkomi