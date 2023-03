All'Eur tre giorni per scoprire la rivoluzionaria Aygo X in collaborazione con Undercover

Prezzo non disponibile

Sei appassionato di auto?

Non perderti l’evento esclusivo di Zerocento in via dell’Arte, 20!

Dal 13 al 15 marzo avrai la possibilità di immergerti nel design del settore automotive ed allo stesso tempo farai un viaggio attraverso le passerelle della Fashion Week di Parigi.

Ti stai chiedendo come?

In occasione della Paris Fashion Week, Toyota presenta la rivisitazione di Aygo X in collaborazione con UNDERCOVER. E’ nata una nuova icona dello spirito rivoluzionario per cui Jun Takahashi è conosciuto.

Aygo X UNDERCOVER sarà presente nel salone di Zerocento in via dell’Arte a Roma. Unica nel suo genere, è caratterizzata da un design interno ed esterno indescrivibile, inoltre, bisogna aggiungere che sono disponibili solamente 1.000 esemplari per l’Italia.

Lo stilista Takahashi si è ispirato all’anticonformismo ed alla rottura degli stereotipi che hanno generato delle novità nel suo design che la contraddistinguono dagli altri modelli. Un’esclusiva colorazione grigio con finitura bi-tone sviluppata espressamente da Toyota, gli inserti Coral Red per i cerchi in lega da 18” e gli interni, i tappetini con motivo monogram, i sedili brandizzati e gli adesivi sul tetto che mettono in mostra il claim CHAOS / BALANCE fanno parlare solo e soltanto di lei.

Superando la classica partnership tra designer e casa automobilistica, nel mondo semi-immaginario di Parigi e Tokyo, la cultura underground di Harajuku incontra il savoir faire contemporaneo di Le Marais. Caratterizzata da una comunità che si incastra perfettamente con la filosofia UNDERCOVER, è piena di tesori da scoprire firmati Jun Takahashi.

Non perdere l’occasione di ottenere un veicolo unico nel suo genere, come l’Aygo X UNDERCOVER!

Le limitate unità di Aygo X UNDERCOVER destinate all’Italia saranno preordinabili sul sito Toyota.it a partire dal 13 marzo fino al 30 aprile. Fatti guidare dal personale qualificato di Zerocento, che sarà a disposizione anche il sabato e la domenica, per poter realizzare passo per passo la strada verso il traguardo che ti contraddistinguerà per le vie della tua vita.

Cos’è UNDERCOVER by Jun Takahashi?

“UNDERCOVER è stata fondata nel 1990 da Jun Takahashi ed è diventata nota nella scena underground di Harajuku per la sua fusione unica di arte, streetwear e sottoculture musicali. In seguito, il marchio ha coltivato sinergie con diversi collaboratori e ha trovato riconoscimento globale con la moda high-end a Parigi, dove ha sfilato per oltre un decennio, sempre rimanendo fedele allo spirito "ribelle" e all'ideologia unica alle sue fondamenta”, secondo la pagina NewsRoom di Toyota.

Cosa stai aspettando?

Distinguiti con la tua nuova Aygo X UNDERCOVER.

Indirizzo: Via dell’Arte, 20 00144 Roma

Date: Dal 13 (pomeriggio) al 15 (mattina) marzo