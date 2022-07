River trekking e bagno alla cascata

Sabato 23 luglio, l'associazione Camminando con, ha organizzato una escursione anti caldo. Partendo da Turania, a soli 50 minuti da Roma, si risalirà il Rio Turania, detto anche Rio Petescia, camminando nel fiume dalle acque cristalline.

Un paesaggio naturalistico suggestivo, che permetterà ai partecipanti di passeggiare circondati da orchidee, felci, libellule azzurre e pesci, risalendolo fino ad arrivare ad una stupenda cascata, dove si potrà fare un bagno rinfrescante e riposarsi su un prato verde all'ombra delle roverelle.

Al ritorno, si potrà percorrere lo stesso itinerario fino ad arrivare nel centro storico del borgo dove gustare un aperitivo con prodotti locali presso l'Home Restaurant su una terrazza panoramica

Per info e prenotazioni si possono contattare le guide ambientali escursionistiche:

Giampaolo Viola 347-3360719 camminandocon@gmail.com

Orlando Proietti 349-0921010

Equipaggiamento richiesto:

scarpe da trekking (no scarpe aperte, no scarpe da scoglio) per camminare nell'acqua, crema solare, berretto, spray antipunture, acqua minimo 1,5lt e pranzo al sacco, bastoncini, costume, asciugamano

Ricambi: maglietta/slip/pantaloni/calze e scarpe (da lasciare in auto)

NB: Il percorso non presenta praticamente dislivelli, né particolari difficoltà tecniche, ma cammineremo nel letto del fiume, non su un sentiero. L'acqua mediamente arriva al ginocchio, e per un brevissimo tratto ca. 1,30mt. in alcuni tratti il fondo può essere scivoloso e bisogna aiutarsi con le mani. E' un percorso adatto a chi è pratico a camminare su fondi irregolari. Non è possibile portare cani.

L'appuntamento è alle 9:30 a Turania (ingresso paese). In caso di condizioni meteorologiche avverse o in presenza di elementi di pericolo per l'incolumità dei partecipanti l'escursione potrebbe essere annullata o subire modifiche ad insindacabile giudizio delle Guide.