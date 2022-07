"Riunione di famiglia - Una commedia deliziosamente atroce", al Teatro Tor Bella Monaca

Grande attesa per l'arrivo al Tor Bella Monaca Teatro Festival per Riunione di Famiglia. Una commedia deliziosamente atroce con Katia Ricciarelli, Pino Quartullo, Nadia Rinaldi e Claudio Insegno.

Lo spettacolo di Amanda Sthers e Morgan Spillemaecker e diretto da Pino Quartullo, è il scena il 30 e 31 luglio alle ore 21.00

Una sera, Massimiliano, riunisce suo fratello Beniamino e sua sorella Fanny poco prima di una cena con la madre: i tre hanno gravi pro- blemi economici e nessuno di loro e? piu? in grado di mantenerla.

L’unica soluzione e? sopprimerla... anche perche? e? diventata insop- portabile. Ma la «genitrice», irresistibile e divertente, imprevedibile e piena di energia confida ai figli di non aver vissuto a pieno la propria vita per colpa di loro tre. D’ora in poi la sua esistenza dovra? essere piu? libera da legami, senza limiti, scintillante, focosa e priva di ogni responsabilita?. Come finira? questo crudele regolamento di conti? Una commedia totalmente disinibita, con battute al vetriolo e momenti reali di commozione.