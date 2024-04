"Ritratti - Sentiero di arte e natura" al Teatro Villa Pamphilj

Al Teatro Villa Pamphilj il 25 aprile alle 17 per Archeologia naturale #26 in programma la performance itinerante RITRATTI Sentiero di arte e natura. Il progetto artistico interdisciplinare di Fernanda Pessolano per Bianco Teatro/Ti con Zero, intende proporre una corretta pratica ecologica in cui l’azione dell’artista, il paesaggio sonoro e la performance, sono in stretta connessione con forme, profumi, colori e suoni della natura.

Performance di Anna Paola Bacalov, Irene Maria Giorgi, Eva Paciulli, Aurora Pica. Per l’occasione viene ospitato anche l’ultimo studio performativo di Aλς – Forme di vita di e con Chiara Marolla, Cinzia Sità e Donald Beteille.

A pagamento. Per info e prenotazioni: scuderieteatrali@gmail.com – 06.5814176.