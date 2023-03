Ritmoteca - ospite Dongocò

Il lunedì 13 marzo alle 20:30 si balla sulla musica improvvisata di Ritmoteca, con un ospite speciale : DonGocò alle rime. Ritmoteca è un festone live di musica elettronica e percussioni tradizionali per ballare come matti. Il segreto di questa spontaneità magica? E’ tutto improvvisato. Ogni lunedì si ripete, ogni lunedì è diverso. E’ uno spazio d’incontro e di libertà che si apre nell’ambito unico dell’Atelier Montez.



Per improvvisare, la Ritmoteca utilizza il metodo di Ritmo con Segni, ideato nel 2006 dal compositore argentino Santiago Vazquez, insieme al gruppo La Bomba de Tiempo. Questa forma di composizione in tempo reale è basata sulla ripetizione di cellule ritmiche, come le tradizioni musicali popolari, e crea una specie di trance. I loop vengono modellati da un direttore grazie a dei segni eseguiti con le mani secondo l’energia del momento, rendendo l’esperienza sempre diversa e interattiva per il pubblico. Dopo i successi massivi dei gruppi di Buenos Aires, Miami, Tokyo, Bruxelles, Barcellona, questo fenomeno internazionale arriva a Roma.