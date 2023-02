Ritmoteca edizione Carnevale

L'appuntamento del lunedì per ballare si travestisce per Carnevale. Ritmoteca invita un ospite: Giuliano Lucarini e la sua kalimba elettrica. Aprirà la serata Caracca Tamburi Itineranti, una formazione percussioni brasiliane per farvi impazzire.

Ritmoteca è un festone live di musica elettronica e percussioni tradizionali per ballare come matti. Il segreto di questa spontaneità magica? E’ tutto improvvisato. Ogni lunedì si ripete, ogni lunedì è diverso. E’ uno spazio d’incontro e di libertà che si apre nell’ambito unico dell’Atelier Montez.

Tesseramento gratuito ed obbligatorio



Foto da Facebook @CaraccaTamburiItineranti