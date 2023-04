Rita Charbonnier racconta “La sorella di Mozart” al Teatro Palladium

Al Teatro Palladium – Università Roma Tre, mercoledì 5 aprile alle ore 19.00 si terrà l'incontro conclusivo tra musica e parole della rassegna a ingresso gratuito "Le parole non bastano. Libri in dialogo con la musica". Protagonista la scrittrice Rita Charbonnier e il suo libro La sorella di Mozart (Marcos y Marcos, 2022) accompagnata da Emanuele Frenzilli al pianoforte. Dialoga con l'autrice il prof. Claudio Giovanardi.

“Di Mozart non ce n’è uno solo. Wolfgang aveva una sorella maggiore, prima di lui bambina prodigio, pianista eccezionale e anche compositrice: Maria Anna Mozart, detta Nannerl. Il padre, geloso amministratore dei talenti e delle risorse di famiglia, per anni li fa esibire insieme davanti alle corti d’Europa.

I loro destini, tuttavia, si separano quando Nannerl compie diciotto anni. Wolfgang parte con il padre per l’Italia, mentre Nannerl resta a casa a dare lezioni di piano per finanziare il loro lunghissimo viaggio. Da quel momento, l’ascesa del genio della musica diventa inarrestabile; la carriera di musicista di Nannerl, invece, è definitivamente stroncata.

Non sapremo mai se Nannerl avrebbe potuto distinguersi come il fratello; purtroppo, non ne ha avuto l’occasione. Questo romanzo è per lei.”



Giunta alla 2° edizione, la rassegna a ingresso gratuito "Le parole non bastano. Libri in dialogo con la musica" è ideata dal prof. Luca Aversano - Presidente della Fondazione Teatro Palladium Roma Tre, e dalla scrittrice Mariolina Venezia, la rassegna si è articolata in quattro appuntamenti dove il dialogo tra musicisti, attori e scrittori nasce nell’ottica di amplificare attraverso la lettura e momenti musicali, la forza delle immagini e delle emozioni richiamate dalle pagine scritte.