Riscarti Festival 2024

Riscarti Festival per il secondo anno allo spazio espositivo La Vaccheria, tutto da ri-fare.

Da rifare, che suona nell’immediato come una nota negativa a scuola, al contrario è una dichiarazione audace, che sfida la cultura del consumo e promuove la cultura “zero rifiuti”. Attraverso l’arte, l’educazione e l’intrattenimento, il festival ha aperto la strada a un futuro più sostenibile e ci ha ricordato che il rifiuto può diventare risorsa. Riscarti è un faro di ispirazione per tutti coloro che cercano di fare la loro parte per preservare il nostro pianeta. Riscarti è la celebrazione del potenziale creativo che risiede nei materiali di scarto: il rifiuto diventa materia prima per la creatività.

L'XI edizione si svolgerà nella Vaccheria, spazio culturale del IX Municipio: un casale per le vacche, sottratto alla speculazione, che è stato frutto di una rigenerazione urbana e poi restituito alla collettività, diventa uno spazio di aggregazione, un contenitore polivalente per i reperti archeologici e proposte culturali.

L'opening è in programma mercoledì il 10 aprile alle 12 in via dei Balestrari 9 (Campo dei Fiori) con la performance de L’Homme canette; le attività di Riscarti dal 13 aprile (inaugurazione della mostra alle ore 17) a La Vaccheria; il premio Radio Rock e lo spettacolo “Detonazione" con la musicista e attivista Lotta nella giornata di chiusura il 28 aprile.

Le opere d’arte e le installazioni in mostra a Riscarti sollecitano il pubblico a riconsiderare il valore materiale ed evocativo degli scarti, e diventano il punto di partenza per una profonda riflessione per immagini, soprattutto nei confronti della tecnologia, che fa passi da gigante. Il futuro che ha sempre più da dirci e Riscarti è l’occasione perfetta per far incontrare generazioni in maniera trasversale ed ispirare menti creative e visionarie, per realizzare, insieme, un futuro migliore. Le opere e le installazioni realizzate risponderanno diversamente, a seconda dell’autore, alle domande del nostro tempo.

La sfida che lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie intelligenti rappresentano, con sempre maggiore pervasività e notevole impatto per gli esseri umani, richiama la necessità di una mobilitazione di tutti gli strumenti culturali che l’umanità ha sviluppato. Ci troviamo davanti ad un sistema in grado di classificare il patrimonio culturale del passato, di muoversi fra diversi stili, tecniche, correnti, scuole. Da sempre l’arte ha dovuto fare i conti con le innovazioni tecnologiche del proprio tempo, assumendo di volta in volta atteggiamenti di diffidenza o di accettazione. Fu così anche per la fotografia. Nonostante le paure, la nuova tecnologia non uccise la pittura, al contrario, le diede la libertà di andare oltre la rappresentazione del vero.

In un mondo sempre più legato agli algoritmi, robot e intelligenze artificiali, Riscarti punta sull’Intelligenza Artigianale. Sul doppio fronte ecologico e creativo, gli artisti ci mostrano la relazioni tra noi e gli oggetti di uso quotidiano, concentrandosi sulla natura della materia, sulla decostruzione o decontestualizzazione degli oggetti raccolti, per capire se e quanto ci raccontano del nostro vissuto, e facendo luce su quella crepa della modernità che ci vede dipendere, in maniera necessaria o superflua, da essi. Seguendo il confine sempre più sfocato tra umano e non umano, o postumano, la sfida di partenza è pensare al progresso e situarsi oltre l’immaginabile, riportando con sé una parte di quella potenzialità degli oggetti che fanno parte di questo mondo, reale e tangibile, trasfigurandoli: valorizzare quegli scarti inattesi, arricchiti di allegorie e simbolismi, ci portano a riflessioni antropologiche e slegate dal tempo e dal luogo.

Nella sua natura piu? autentica, la creativita? e? un intreccio, dinamico e dialettico, tra motivazioni interne e sollecitazioni sociali, bisogni e rinforzi, curiosita?, intuizioni ed emozioni che nascono dall’aver scoperto e realizzato qualcosa di nuovo, autentico e innovativo. Se c’e? qualcosa che gia? esiste, qualcosa che gia? e? stato descritto, si tratta di utilizzarlo in modo personale e innovativo, di individuarvi degli elementi che vanno al di la? delle sue apparenze o significati immediati e consumistici.

Riscarti è impegnato da anni nella sensibilizzazione al problema dello spreco attraverso l’arte. Un approccio educativo fondamentale per cambiare la mentalità delle persone e promuovere una maggiore coscienza ambientale. Il festival va oltre la mera esposizione artistica, offrendo un’esperienza “totale”; coinvolge, intrattiene ed educa il pubblico su una vasta gamma di temi green. L’obiettivo è chiaro: sostenere l’ambiente, promuovere il risparmio delle risorse ed il talento artistico, delineando, al contempo, nuovi scenari di vita sostenibile. Un evento che dimostra che l’arte può essere una potente forza motrice: non solo, dunque, un festival, ma un catalizzatore per il cambiamento culturale.

Ora siamo pronti per la nuova edizione di Riscarti, il futuro artigianale è alle porte.

La mostra

La direttrice di Riscarti Marlene Scalise parla di “boom di iscrizioni. Cresce l’importanza del riciclo artistico e delle sue applicazioni visionarie. Il nostro festival - afferma - è un compendio di quelle rappresentazioni multidisciplinari che nobilitano lo scarto. Semi, ritratto, futuro, identità, emozione… sono le parole che più hanno utilizzato gli artisti per descrivere le opere presentate in questa edizione. Dare corpo ad un’idea non è solo una funzione del cervello e dell’intelligenza, ma necessita di un’ottica piu? profonda in cui il pensiero prende forma a partire da un complesso gioco tra visioni del mondo, motivazioni profonde, intuizioni creative che portano la nostra soggettivita? ai confini della ragione. L’intelligenza Artigianale è il nostro Saper fare.”

Il programma

Per l’inaugurazione (13/4) il djset “Discoflower” con la voce delle piante, un format di intrattenimento divulgativo di Giacomo Castana (il più “anticonvenzionale tra i biofili” e inserito nella lista degli “Under 35” che stanno cambiando il volto all’ambientalismo italiano” a detta di “Il Sole24H”). La settimana comincia bene con i laboratori per le scuole: il montaggio di una betoniera artigianale, alimentata dalle pedalate di una bicicletta, sarà lo strumento per realizzare le seedballs, sfere di argilla con miscele di semi, opportunamente scelte in consociazione, per rigenerare aree a rischio di desertificazione, e che i ragazzi e gli organizzatori lanceranno con le fionde nei parchi romani.

Il secondo laboratorio “NarrAre. Realizzare Narrazioni emotive con la realtà aumentata”prevede la realizzazione di un manufatto utilizzando materiali di recupero, che sarà poi arricchito dai loro contenuti digitali per la realizzazione di un’esperienza di Realtà Aumentata.

Nel secondo weekend di Riscarti (sabato 20/4), saranno ospiti la giornalista ambientale ed eco blogger Letizia Palmisano con il suo libro “Sette vite come i gatti. Ridare valore agli oggetti. Storie di economia circolare” una risposta concreta e alla portata di tutti alla domanda “come possiamo vivere in modo più sostenibile?” nel quale l’autrice, che vive a Roma, dedica un capitolo all’esperienza Riscarti; si prosegue con il giornalista Giuseppe Caporale autore di “Ecoshock. Come cambiare il destino dell’Italia al centro della crisi climatica” con uno sguardo rivolto al Mar Mediterraneo.

Da segnare sul calendario le date di due performance: “Cumulo” di Luca Caridi (il 20/4) e “Vita expansa” di Mario Carlo Iusi (il 21/4).

Performance, laboratori e talk (programma competo QUI )

Il tema di Riscarti 2024

“Lascia il segno con un albero” si chiama la campagna di zeroCO2 x RiscArti Festival. Disegnare un albero è semplice, riforestare invece è complesso. Ogni partecipante potrà disegnare un albero sulla tela posizionata all'entrata del Festival RiscArti: per ogni albero disegnato, zeroCO2 ne pianterà uno nella foresta di Riscarti in Guatemala. Un'iniziativa per dimostrare la forza dell'azione collettiva, creando una foresta che avrà un impatto ambientale e sociale concreto. Un gesto semplice, che può fare la differenza. “No food waste day” è il claim per la giornata contro lo spreco che prevede attività, incontri e campagne per il risparmio, un talk con le Istituzioni Partner e uno Showcooking con il recupero degli scarti dei mercati rionali con il collettivo Recup e gli chef artisti di Casa mosca. Il premio Radio Rock con Riscarti “Il riciclo è rock, la radio è green” è alla quarta edizione, ma quest’anno è un’edizione speciale: si festeggiano i 40 anni dell’emittente. Oltre che le medaglie eco-sostenibili realizzate con dei vecchi vinili, anche la festa sarà più grande. Avere consapevolezza dell’impatto ambientale delle nostre abitudini giornaliere e delle nostre scelte di consumo è essenziale per rispondere alle sfide ambientali. L’arte è per Riscarti il mezzo per favorire una consapevolezza "circolare" di cittadini, imprese e associazioni e promuovere una cultura della sostenibilità.

