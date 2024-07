Risate in Ballo Show a Tor Sapienza

Dal 5 al 7 luglio, torna al Parco Tor Sapienza Risate in Ballo Show, la kermesse estiva di concerti e cabaret al Parco Tor Sapienza, in Via Tor Sapienza 108. In questa edizione un palinsesto ricco d'intrattenimento con due grandi attori, comici e cantanti.

Il primo Gianfranco Phino, aprirà l'evento venerdì 5 luglio alle ore 21, mentre Carmine Faraco chiuderà Risate in Ballo con il suo show domenica 7 luglio a partire dalle 21. Coinvolgente lo spazio spettacoli, sempre venerdì 5 luglio ma alle 22 una straordinaria Celebration Queen degli Hot Spaces Tribute Band,ci regaleranno un concerto del gruppo musicale più famoso al mondo. Mentre sabato 6 luglio tutto dal vivo uno degli show più apprezzati dell'estate a Roma e nel Lazio, prodotto da Armonia spettacoli "Discoring".