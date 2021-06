Visita guidata al Rione San Saba

Sabato 5 giugno alle 16 visita guidata a Rione San Saba. Appuntamento: dalle 15:30 a Piazza Albania (all'angolo con Via di San Saba).



Costo

Adulti: €10 nuovi iscritti; €9 soci

Ragazzi (14-17 anni) €6 nuovi iscritti; €5 soci

Bambini (6-13 anni) €3 nuovi iscritti; €2 soci

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare.

*Il costo dell'auricolare è di euro 2.



Prenotazioni: con un SMS oppure WA al 3315632913. INDICANDO: data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti e indirizzo mail.

*La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



Descrizione:

Adagiato sul piccolo Aventino e protetto dalle mura Aureliane, il discreto rione di San Saba, è quasi un piccolo paese incastonato nel cuore della metropoli, dove la vita è ancora a misura d'uomo e le macchine non fanno sentire la loro presenza.

Sede di un antico monastero, per secoli unica presenza abitata sul colle, tra il 1907 e il 1923 divenne oggetto di un' illuminata progettazione e realizzazione di case popolari che gli hanno dato l' impronta che ancor oggi mantiene e che ne fanno un' isola felice a Roma. Si esplorerà il quartiere respirandone la placida atmosfera in una tranquilla passeggiata senza smog tra i lotti e i villini nati dalle sperimentazioni architettoniche di Quadrio Pirani e Giovanni Bellucci, a margine del polmone verde del complesso archeologico delle Terme di Caracalla.

*Prima di inoltrarsi fra le vie del quartiere, entreremo nella chiesa per ammirare i magnifici affreschi medievali che decorano le sue pareti.

