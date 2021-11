RIONE ROMA - Tour Festival - Autunno

Rione Roma è un progetto di rigenerazione urbana realizzato con il contributo della Regione Lazio . L’idea è stimolare connessioni tra il territorio e le sue risorse umane, creare narrazioni. Questa edizione speciale del Festival è dedicata all’autunno. In particolare con gli artisti/e, il botanico e le guide che condurranno gli appuntamenti, abbiamo avviato una riflessione sui cicli stagionali e la loro relazione con l’aspetto e l’energia della città. Sia da un punto di vista dei tracciati umani che delle presenze arboree, racconta la co/fondatrice del progetto Bluecheese Project, Lara De Angelis



Rione Roma – Tour Festival è la celebrazione della narrazione dei luoghi, per scoprire il lato inedito, inusuale, ecologico e creativo la nostra capitale.

Le quattro giornate del festival tracceranno un percorso ideale per raccontare, con le parole e gli sguardi dei suoi abitanti, l’aspetto e l’energia della città in relazione all'alternarsi dei cicli stagionali. Il 20, 21 e 27, 28 novembre due fine settimana densi di appuntamenti a partecipazione gratuita. In programma esplorazioni urbane - a piedi, in bicicletta - con guide d’eccezione, tra cui spiccano il fiume Tevere e le presenze arboree, oltre che residenti, sportivi, esperti d’arte e artisti - che ci accompagneranno alla riscoperta della città nella sorprendente atmosfera del mese di novembre. Laboratori e mostre.



Il programma parte sabato 20 alle ore 15.00 con il tour “Le strade delle arti e dei mestieri” ovvero la storia del centro raccontata dai nomi delle sue vie, a cura di Arianna Fusco e Romina Lunetta. Alle ore 18.00 l’inaugurazione della mostra di street art “Female Act” con le artiste Zatox, Effi, Kiddo Zatox, Effi, Kiddo e “Storyboard City”.



Prosegue domenica 21 alle ore 10.00 con il tour in bici “Roma raccontata dal Tevere” uno sguardo da un punto di vista inusuale, in sella ad una bici lungo la ciclabile del Tevere, a cura di Ambra Giorgi di Ruotalibera, terminando alle ore 15.00 con il laboratorio “Le tecniche dello stencil” percorso formativo con creazione del soggetto, taglio layer, utilizzo dei colori, con lo street artist KOI.



Sabato 27 alle ore 10.00 il laboratorio “I segreti della tecnica pittorica” con Patrizio Fortuna; alle ore 15.00 il tour “Rione Monti ieri, oggi, domani” un percorso nel tempo e nello spazio per conoscere il più antico rione di Roma, con Arianna Fusco e Romina Lunetta. Chiude la domenica 28 alle ore 10.00, il tour “Gli alberi narrano Roma” itinerario che rende 'visibili' essenze arboree che ci raccontano interi brani della Roma storica, tour a due voci con Emiliano Proietti Pannunzi e Arianna Fusco; alle ore 15.00 il laboratorio “Le sfumature del verde” laboratorio di botanica/sensoriale per conoscere la biodiversità urbana con Emiliano Proietti Pannunzi.



Questa terza edizione ha inoltre come protagonista la mostra di urban art: “Female Act” la street art al femminile che dai muri della città arriva negli spazi di Rione Roma e “Storyboard City” uno studio di arte relazionale a cura di giovani studenti scenografi che si interrogano sulla narrazione della metropoli futura. Innovazione ed originalità sono le caratteristiche dell’evento, per visitare la Capitale e godere del suo fascino lontano dalle mete del turismo di massa.