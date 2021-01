Rione Pigna e Chiese Barocche, visita guidata

La citta di Roma tra le sue mille particolarità è divisa in 22 Rioni che ricalcano le regiones augustee, ognuno di essi ha meraviglie uniche!

Il 16 gennaio visita al Rione Pigna.

Non tutti sanno che in questa zona di Roma sono conservati dei gioielli architettonici di inestimabile valore racchiusi in alcune chiese tra le più famose del barocco Romano!

Si partirà dalla meravigliosa Sant'Ignazio con la sua volta da lasciare stupito chiunque vi transiti, arriveremo poi al grandioso

Pantheon, il monumento più importante di Roma che si conserva integralmente perché convertito in età tardo antica nella Chiesa di santa Maria dei Martiri, ragion per cui è ancora in piedi oggi. E poi ancora tante grandi e piccole curiosità per giungere infine alla scenografica Chiesa del Gesù da lasciare chiunque senza respiro dove potrete ascoltare la melodia di una macchina barocca ancora funzionante!



Appuntamento ore 15.30 in Via del Caravita 8 davanti alla Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola: Cercare Bandiera Viola Logo Roma Caput Tour. Costo Visita Guidata € 13.00 (adulti)‚ € 5.00 (bambini 5-13 anni) € 2.00 auricolari (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza).



Durata della Visita Guidata 2 ore circa (si passeggia dalla Chiesa S. Ignazio alla Piazza del Pantheon fino alla Chiesa del Gesù). Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.