Rione Monti e Mosè di Michelangelo, visita guidata

La citta di Roma tra le sue mille particolarità è divisa in 22 Rioni che ricalcano le regiones augustee, ognuno di essi ha meraviglie uniche!

Oggi si visita il Rione Monti.

La Chiesa di San Pietro in Vincoli, cosi detta perchè conserva le catene della prigionia dell'apostolo, è il fiore all'occhiello di Roma visitata da turisti da tutto il mondo che giungono ad ammirare il “Mosè”, capolavoro indiscusso di Michelangelo Buonarroti che scolpì per la tomba di Giulio II. Si tratta della famosa opera che Michelangelo colpì con martello, a lavori ultimati, ordinandole di parlare!

Si proseguirà con una passeggiata attraverso lo storico Rione Monti, che deriva il suo nome dai “monti” Quirinale, Viminale ed Esquilino sui quali si estende. Giungeremo cosi nello storico quartiere malfamato della Suburra sostando nella Piazza e Chiesa della Madonna dei Monti e ammirando poi meravigliosi scorci di Roma dalla Villa Aldobrandini ridiscendendo dalla la famosa torre-casa del Marchese del Grillo sino ai Fori Imperiali alla Torre dei Conti.



Appuntamento ore 15.00 Piazza di San Pietro in Vincoli 4 fronte chiesa: Cercare Bandiera Viola Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Basilica S Pietro in Vincoli, Passeggiata nel Rione Monti fino ai Fori Imperiali)

Si richiede a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina e possibilmente guanti al momento del pagamento



Costo visita guidata € 13.00 (adulti) € 5.00 (5-13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza).



