Rintraccia la traccia nel bosco del Cerquone

Il 18 marzo è in programma una divertente attività per adulti e bambini, un'iniziatva organizzata con l’associazione culturale G.Eco, socia della DMO Castelli Romani.

Alle 9.45, infatti, inizierà questa esperienza che vedrà le famiglie trasformarsi in veri e propri gruppi di investigatori. I partecipanti, dopo aver appreso quali sono gli organismi che abitano il Bosco del Cerquone e dopo aver imparato a riconoscere le tracce che questi lasciano in natura, saranno coinvolti in un gioco a squadre che avrà come obiettivo quello di scovare almeno dieci tracce presenti nell’ambiente circostante e di individuare quale animale le ha lasciate. L’identificazione dell’animale sarà agevolata da alcune “carte indiziato” messe a disposizione dall’associazione G.Eco.

Dalle tracce raccolte, poi, si passerà alla scoperta delle principali caratteristiche degli organismi coinvolti nel gioco precedente. Infine, il gruppo si muoverà all’interno del bosco centenario di farnie, alla ricerca delle tracce lasciate dagli animali, dalle tane ai resti di cibo.

G.Eco si occupa di divulgazione scientifica, educazione ambientale, formazione e didattica nei campi della biologia, dell’ecologia e della sostenibilità. Le sue attività sono destinate alle scuole, alle famiglie e agli enti pubblici. L’associazione utilizza approcci pedagogici innovativi e si avvale dell’utilizzo di metodologie di didattica attiva; quanto alla divulgazione dei contenuti, collabora con il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università di Roma Tor Vergata.

L’attività è idonea a bambini dai cinque anni in su. Si consiglia di indossare scarpe e abbigliamento comodi, adatti alle condizioni atmosferiche locali. Si percorreranno circa 3 km e un dislivello di 20 metri. L’appuntamento con i partecipanti è fissato nel parcheggio rocca , in prossimità della rotonda.