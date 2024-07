Rino Gaetano Band al Parco del Celio

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, a cura dell'Associazione Culturale Suond Image, con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei, presenta, giovedì 18 luglio, in collaborazione con il Big Mama, per Big Mama Summer Blues, il concerto della Rino Gaetano Band. La Rino Gaetano Band è la formazione ufficiale di tributo al cantautore calabro-romano ed è il primo progetto in Italia fondato dalla sorella Anna Gaetano nel 1999, e guidato da Alessandro, nipote di Rino. La Band ha arrangiato - in modo fedele ai suoni originali del tempo - molte delle opere di un personaggio ormai entrato nel mito.

Da sempre la Rino Gaetano Band, con passione e impegno e impegno, condivide dei momenti indimenticabili con i tantissimi fan che amano e ascoltano Rino e soprattutto con coloro che non lo conoscono ancora per diffondere i suoi ideali, cantando le sue canzoni piene di ironia e buoni sentimenti.

Il loro concerto è uno spettacolo musicale articolato tra immagini e canzoni atte ad un pensiero comune: ricordare Rinp e riprovare le sue emozioni, quasi a voler salutare un amico, un fratello… assieme al suo pubblico, i suoi amici, la sua gente, che è la vera protagonista dei suoi testi e di cui Rino si è fatto voce, nella sua breve e intensa carriera, attraverso alcune tra le più belle pagine della canzone italiana.