"Rigoletto" di Giuseppe Verdi alle Terme di Caracalla

Dal 03/08/2023 al 10/08/2023

Il "Rigoletto" di Giuseppe Verdi arriva alle Terme di Caracalla nell'estate 2023.

Il melodramma in tre atti, dal dramma Le Roi s’amuse di Victor Hugo andrà in scena dal 3 al 10 agosto, diretto da Riccardo Frizza per la regia di Damiano Michieletto. Lo spettacolo ha una durata di circa 2 ore e mezza senza intervalli.

