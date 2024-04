Richard Benson Orchestra al Wishlist Club

Prosegue al Wishlist Club la rassegna live di Radio Rock per il quarantennale dalla sua fondazione. Prossimo evento, in calendario per venerdì 12 aprile, il concerto della Richard Benson Orchestra, in omaggio al noto artista romano scomparso nel 2022.



Saranno numerosi gli artisti ad alternarsi sul palco, tutti di rilievo nazionale ed internazionale: Federico Paciotti, Simone Sello, Giampiero Ingrassia, Marco Torri, Francesco James Dini, Giuvazza Maggiore, Alberto Orsi, Luciano De Vita, Gneo Pompeo, Daniele Sirbu Villa, Davide Perini, Emanuele Bordera, Dario Strinati. Il live segue la pubblicazione di 24 back to 84, album postumo di Benson uscito lo scorso 29 marzo e composto da brani di recente produzione e rivisitazioni di pietre miliari della sua discografia, come Madre Tortura.



All'evento parteciperà anche Ester Esposito, moglie di Richard Benson.



Ad aprire il concerto i Simone Sello (The Storyteller Project) e The Eldar.



Inizio: ore 21:30.



Biglietti: €10 + d.d.p. (in prevendita su DICE.FM)