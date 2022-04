Riccardo Taddei Quartet, il concerto al Teatro Arcobaleno

La rassegna “Sipario di Note”, organizzata dall’Associazione Culturale “La Ciambella”, presenta, mercoledi 13 aprile, al Teatro Arcobaleno di Roma, il concerto di Riccardo Taddei Quartet.

Un progetto di Riccardo Taddei, fisarmonicista concertista di riconosciuta fama internazionale, il calco della sua mano è esposto presso il Museo Internazionale delle impronte dei grandi della fisarmonica a Recoaro.

La sua fisarmonica ha suonato per diverse ed importanti produzioni cinematografiche tra le quali: Woody Allen nel film " To Rome with love", Dustin Hoffman in "The Barney's Version", fino alla sua recente partecipazione per il colossal "Gucci", attualmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.La formazione del quartetto oltre a Riccardo Taddei è composta da: Simone Ceracchi, basso, Davide Lomagno ,chitarre e Luca Fareri, batteria.

L’intrigante progetto ci porterà in un viaggio musicale ricco di contaminazioni dal mondo del tango argentino al latin jazz, dallo smooth jazz fino ad arrivare alla musica popolare.Riccardo Taddei, genio musicale,talento interpretativo e espressivo, ci condurrà in una straordinaria serata musicale, creando momenti di trascinante interazione con il pubblico.

Riccardo Taddei Quartet

Riccardo Taddei, fisarmonica

Simone Ceracchi, basso

Davide Lomagno ,chitarre

Luca Fareri, batteria