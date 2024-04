Riccardo Rossi in "Volevo fare il musicista"

Riccardo Rossi con il suo nuovo show “Volevo fare il musicista”, mercoledì 1 maggio all’Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" di Roma.

"Volevo fare il musicista", il nuovo show di Riccardo Rossi in anteprima nazionale all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, mette al centro il suo grande amore per la musica, come è entrata nella sua vita e come ha sempre accompagnato nel tempo le sue esperienze professionali e non.

Con il suo stile inconfondibile, ironico ed al tempo stesso competente, racconterà i suoi incontri veri e virtuali con i miti della musica. Lo farà suonando il pianoforte, accompagnato da una band di 10 elementi per far ricordare, cantare e anche ballare il pubblico con i più grandi successi di sempre.