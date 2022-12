Riccardino III, il teatro per i piccoli

Dal 2019 la Compagnia del Globe – per i piccoli ha portato in scena una rassegna di spettacoli dedicati ai più piccoli. "Riccardino III" va in scena al Teatro Studio Borgna dell'Auditorium Parco della Musica, dal 4 all'8 gennaio 2023.

Lo spettacolo

Un giocoso prequel ambientato nella Londra del 1450, adatto ai bambini dai 4 agli 11 anni e per tutti. La corte di Inghilterra è in fermento per l’approssimarsi della Giostra del piccolo cavaliere, in cui i giovani rampolli della nobiltà londinese si affrontano per contendersi il titolo di giovane pretendente alla corona. A contendersi l’agognato titolo tre fratelli di casa York: Edoardino Primo, principe ereditario; Giorgetto secondo, duca di Clarence e Riccardino Terzo, conte di Gloucester…