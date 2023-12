Riccardino III, Shakespeare per ragazzi all'Auditorium Parco della Musica

Anche quest’anno per il Natale si rinnova la collaborazione tra Fondazione Musica per Roma e lo Shakespeare Globe Theatre per la realizzazione di tre spettacoli per ragazzi che andranno in scena dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024: Prospero e la tempesta di Natale, Riccardino III e Nonna Lia(R) e le sue tre nipoti.

In particolare, "Riccardino III" andrà in scena il 23 dicembre alle 16. Lo spettacolo replicherà 25, 26, 30 e 31 dicembre e 1, 5 e 6 gennaio 2024.

Riccardino III

Regia di Gigi Palla

PRODUZIONE: Politeama s.r.l.

Adatto ai bambini dai 4 agli 11 anni e per tutti

CAST

Edoardino I: Tommaso Cardarelli

Merlino/Lady Cristabel: Sergio Mancinelli

Giorgetto II: Valentina Marziali

Hastings/Riccardo III: Gabriela Praticò

Londra 1450. La corte di Inghilterra è in fermento per l’approssimarsi della Giostra del Piccolo Cavaliere, in cui i giovani rampolli della nobiltà londinese si affrontano per contendersi il titolo di giovane pretendente alla corona. A contendersi l’agognato titolo tre fratelli di casa York: Edoardino Primo, principe ereditario; Giorgetto secondo, duca di Clarence e Riccardino Terzo, conte di Gloucester. Quest’ultimo, timido, mite e un po’ impacciato è preso di mira dai due fratelli, che, pur di primeggiare nelle varie prove, sono disposti ad usare qualsiasi mezzo, lecito ma soprattutto illecito. E mentre le prove sembrano confermare sempre la stessa classifica (Edoardino primo, Giorgetto secondo, Riccardino immancabilmente terzo), tra imbrogli e sabotaggi si arriva alla gara finale che decreterà il vincitore: la corsa a cavallo. Riccardino si troverà difronte ad un grande dilemma: vincere con l’imbroglio per vendicarsi dei torti subiti, o competere onestamente col rischio di finire ancora una vola “terzo”? Una divertente commedia che coinvolgerà il pubblico dei più giovani, facendoli riflettere su temi importanti come la lealtà, l’onestà, e l’importanza dell’impegno per raggiungere i propri obiettivi.