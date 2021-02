Riapre Explora, il Museo dei Bambini di Roma

Da venerdì 5 febbraio Explora, il Museo dei Bambini di Roma, è aperto. Dopo mesi di attesa, il Museo riapre le porte in linea con il Dpcm del 14 gennaio 2021 che ne prevede comunque la chiusura nel weekend.

Già dalla prossima settimana gli appuntamenti raddoppieranno con l’apertura per il giovedì di Carnevale, oltre a venerdì 12 febbraio, sempre nei turni pomeridiani delle 15.00 e delle 17.00.



Scoperta, apprendimento ed esperienze giocate, trasformano la visita al museo in un modo per socializzare e contribuire alla quotidianità dei bambini con stimoli creativi e svago. Durante la visita, proposto anche un laboratorio gratuito per bambini tra 3 e 11 anni.



Così com’è stato per la precedente riapertura estiva, si seguiranno tutti i protocolli redatti seguendo la normativa vigente con gli interventi di sanificazione e igienizzazione degli spazi, l’ingresso contingentato a 85 visitatori, igienizzanti per mani disposti in tutti gli spazi del museo interni ed esterni, mascherina obbligatoria per adulti e bambini dai 6 anni, rilevazione della temperatura per tutti i visitatori, e acquisto del biglietto interamente digitale.



Un piccolo passo verso un’apertura, seppur limitata ad alcuni giorni della settimana, ma per il Museo motivo di speranza



Museo chiuso nel weekend?

Resta aperta la libreria con I LABORATORI DEL BOOKSHOP, letture animate seguite da laboratorio creativo o tecnologico della durata di 1 ora. L'attività, con acquisto online, si divide in due proposte, età 3-5 e 6-11 anni.



Attività gratuite nell'area verde nel weekend: outdoor education, proposta nell’ambito del Festival Liberty, un'attività incentrata su arte e creatività frutto del progetto LIBERTY, cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea che nasce per trattare temi di coesione comunitaria, migrazione, identità locale e europea, attraverso festival e performance artistiche. LIBERTY coinvolge Explora con un Festival di Arti Visive e un Festival di Arti Digitali: allestita nella hall e nel giardino del Museo, la Mostra di Illustrazione Liberty frutto della collaborazione di 7 artisti internazionali che hanno reinterpretato la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ONU.



