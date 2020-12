Ri-Tratto di Donne ,visita itinerante tra i vicoli di Roma

Ri-Tratto di Donne: alla scoperta di personaggi femminili che hanno lasciato un segno nella storia di alcuni dei vicoli e delle piazze più famose di Roma. Va-Learning presenta una visita itinerante tra le strade e i vicoli di Roma per raccontarla attraverso le vite di alcune donne che nei secoli sono state protagoniste della storia della Città. Uno storytelling di Roma nato “in quarantena” dall’incontro di due guide turistiche e un’attrice di prosa.



Ri-Tratto di Donne è una passeggiata rappresentata che si è tenuta per la prima volta sabato 10 ottobre 2020 con lo scopo di dare voce a personaggi femminili il cui ricordo risiede nel cuore di Roma.



La scelta dei personaggi risiede nella volontà di rendere le donne protagoniste di una storia spesso dominata e raccontata da una storiografia al maschile riabilitando o, semplicemente, tracciando il ruolo di queste ultime nei vari secoli della Storia di Roma.

Ri-Tratto di Donne è il primo evento organizzato nell’ambito del progetto Va-Learning (Valuable Learning) che nasce durante il lockdown dal’incontro di Linda Garofano e Leonardo Sellani, divulgatori del patrimonio e guide turistiche con alle spalle diverse esperienze in ambito di formazione e apprendimento esperienziale, con Fabiana Lazzaro attrice di prosa e, in questa occasione, anche autrice dei monologhi.



A seguito del successo delle passeggiate, Va-Learning è lieta di annunciare due nuove date per chi volesse partecipare: Sabato 12 e Domenica 13 Dicembre ore 10:30. Durante l’evento ci si concentrerà sulla narrazione di donne famose come Santa Caterina da Siena, la Fornarina, Vannozza, per cercare di fare un ritratto della condizione femminile nel passato.



Per informazioni e prenotazioni:

www.va-learning.org

email: infovalearning@gmail.com

Tel: +39 351 526 5169“

ig: @valuablelearning

Facebook: @VaLearning1