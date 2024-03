Ri-composizioni, la mostra

Dal 5 al 18 aprile 2024 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Fabio Masotti, “RI-COMPOSIZIONI”, testo curatoriale a cura della Dott.ssa Martina Raffa, presso la galleria di Via Angelo Poliziano 32-34. L’evento di opening si terrà il giorno 5 aprile 2024 alle ore 18:00 presso la galleria di Via Angelo Poliziano 32-34 con la presentazione della Dott.ssa Martina Raffa.



Fabio Masotti, nato a Roma nel giugno del '57, ha iniziato il suo percorso artistico come designer d'interni e d'arte, per poi dedicarsi esclusivamente alla sua pratica artistica. Attraverso la sua carriera, Masotti ha manifestato un interesse profondo per la dimensione spirituale dell'essere umano, preferendo esplorare il mondo invisibile piuttosto che l'estetica convenzionale. Le sue prime opere pittoriche erano caratterizzate da un'espressione metafisica e surreale, ma negli anni '90 si è evoluto verso una pittura più materica, con costruzioni geometriche che riflettevano il suo interesse per gli elementi fisici e materiali.



Masotti ha gradualmente abbracciato la scultura, pur continuando a creare opere destinate alle pareti. La sua ricerca artistica ha spesso preceduto la forma, incoraggiando una partecipazione attiva del pubblico che interagiva direttamente con le sue opere. Nel corso degli anni, ha sviluppato una particolare fascinazione per il cuore umano come simbolo potente, riconoscibile in tutto il mondo e ricco di significati sia sacri che profani.



Per Masotti, il cuore rappresenta non solo il centro fisico del corpo umano, ma anche l'anima stessa. Attraverso la sua iconografia, l'artista trasmette un racconto profondo che invita gli spettatori a esplorare il proprio mondo interiore. L'uso del cuore come forma iconica gli permette di comunicare in modo laico, lasciando all'interpretazione individuale la ricchezza dei suoi significati.



La mostra "Ri-Composizioni" propone un viaggio attraverso i filoni artistici che Masotti ha esplorato nel corso degli anni. Il concetto di rinascita, sia terrena che spirituale, è al centro di questa esposizione, ispirata dalla personale esperienza dell'artista con la malattia. Le opere presentate sono un'evoluzione delle sue riflessioni sulla vita, la morte e la trasformazione. Attraverso la pratica delle "ri-composizion i", Masotti offre una nuova vita agli elementi che compongono il cuore, simboleggiando così la possibilità di rinascere e rigenerarsi. Fabio Masotti utilizza principalmente materiali come lo zinco puro per rivestire le sue opere, conferendo loro non solo resistenza alla corrosione del tempo, ma anche un aspetto visivamente intrigante. La scelta di questo materiale non è casuale, ma riflette l'importanza che l'artista attribuisce alla durabilità e alla preservazione delle sue opere nel tempo.



Attraverso la sua ricerca artistica, Masotti invita il pubblico a esplorare il significato profondo e universale del cuore umano, simbolo di vita, amore e rinascita. "Ri-Composizioni" è un'opportunità per riflettere sulla nostra natura e sulle possibilità di trasformazione e rigenerazione che risiedono in ognuno di noi.



In breve:

Titolo Mostra: RI-COMPOSIZIONI

Opening Mostra: venerdì 5 aprile, ore 18:00

Durata Mostra: dal 5 al 18 aprile 2024

Luogo: Medina Art Gallery | Via Angelo Poliziano 32-34, Roma

Contatti Medina Art Gallery:

Email: info@medinaroma.com -Tel. +39 06 960 30 764

Social: facebook.com / medinaroma.arte / Instagram.com / medinaroma.arte



Orario apertura: 10:00-13:00 e 15:00-19:00