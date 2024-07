"Rhapsody in Blue" al Caracalla Festival 2024

Il 30 luglio alla Terme di Caracalla va in scena "Rhapsody in Blue" di George Gershwin. Wayne Marshall, nella doppia veste di pianista e direttore, omaggia i cento anni di questa straordinaria composizione musicale, magistrale sintesi di musica colta, jazz e blues.

Tra i brani proposti: Porgy and Bess, An American in Paris e l’ouverture dal musical Girl Crazy. In programma anche la suite Three Dance Episodes da On the Town di Leonard Bernstein. Lo spettacolo è parte del cartellone del Caracalla Festival 2024.