REZOPHONIC featuring Cristina Scabbia al Kill Joy Summer Festival

Giovedì 16 giugno arriva a Roma il progetto Rezophonic con una special guest d'eccezione: la straordinaria cantante dei Lacuna Coli, Cristina Scabbia. Apriranno la serata gli Zerodiva.



Rezophonic è un supergruppo italiano fondato nel febbraio 2006 da Mario Riso, batterista rock nonché cofondatore dell'emittente satellitare Rock TV.



Il progetto musicale/sociale ha finora realizzato tre album e vari singoli, in cui i brani scritti da Mario sono stati interpretati dai più famosi e talentuosi artisti italiani, tra cui Caparezza, Stef Burns, Roy Paci, Gabry Ponte, Enrico Ruggeri e membri di alcune band come Negramaro, Lacuna Coil, Le Vibrazioni, Bluvertigo, Verdena, Prozac+, Linea 77.



I ricavati dei dischi sono stati devoluti all'African Medical and Research Foundation (AMREF) per la realizzazione di un impianto idrico nella regione dei Kajiado una delle più aride dell’Est Africa, tra Kenya e Tanzania.



Lo spazio all'aperto del Kill Joy aprirà le porte alle ore 20. Dalle 21.30 inizieranno i live.