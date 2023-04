Reverso Dance Company a Centrale Preneste Teatro

La danza è la protagonista del prossimo appuntamento della rassegna multidisciplinare YOU two. The YOUng City a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 - Roma): venerdì17 aprile alle ore 21.00 Reverso Dance Company è sul palco con “Uà” con le coreografie di Diana Florindi e Alessandro Pustizzi, la regia di diana Diana Florindi e le danzatrici Caterina Cupelloni, Martina De Angelis, Ilaria Galullo, Dana Lozada Cortez, Rita Taddei e Chiara Tedesco.

Spettacolo di danza contemporanea, “Uà” contiene riferimenti espliciti alla grandiosità e alla bellezza di Napoli. I suoi colori e i suoi rumori, presi nel loro aspetto più poetico e avvolgente, immergono lo spettatore in una performance da vivere: il caffè fumante emana odore in scena, una ciotola di maccheroni viene mangiata a forchettate dai danzatori, il pubblico viene trasportato in una tipica “festa a ballo” della tradizione italiana. “Uá” omaggia il folclore, scherza sulla gestualità tipica del nostro paese, disegna il suono di famose canzoni che rappresentano l’Italia nel mondo attraverso i corpi che si muovono nello spazio.

I biglietti per la rassegna hanno un costo di 10 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 20.30 previa disponibilità dei posti.