Rétro Charleston Club a Cinecittà World

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 23 settembre a Cinecittà World arriva il Rétro Charleston Club.

Dalle ore 17 nella straordinaria cornice della Cinecittà Street arriva un’ondata dì energia direttamente dal passato. Si verrà catapultati nella New York degli anni trenta per ballare a ritmo di swing. Al Rétro Charleston Club gli ospiti avranno l'occasione di imparare le danze tipiche degli anni Trenta attraverso lezioni gratuite di Swing Dance (Lindy Hop) e di assistere alle incredibili coreografie della scuola Savoy Swing Italy, oltre ad ascoltare band dal vivo ed incontrare oltre 150 ballerini.

Sempre sabato, dalle ore 22, si rivivono i mitici anni ’90 con il concerto degli iconici Eiffel 65 che porteranno con loro tanta “Voglia di Dance All Night”. Da “Blue (Da Ba Dee)” a “Move your body” passando per “Heaven” una notte a tutta dance che prosegue fino al mattino con il Dj Set di Robert Blues.