Gli appuntamenti di Retake Roma di sabato 4 e domenica 5 febbraio

Fine settimana intenso con gli appuntamenti di Retake Roma. Sabato e domenica infatti sono in programma diversi eventi volti a promuovere la bellezza e la vivibilità della Capitale. Dalla rigenerazione urbana alla riqualificazione di spazi verdi, ma anche progetti con le scuole, con i commercianti, con i più fragili e tanto altro.

Tutti gli appuntamenti del weekend

Sabato 4 febbraio:

ore 09:30 - Retake sentiero Parenzio

Appuntamento: Via Val Trompia n°138 - Roma

Gruppo Retake: Roma - Sacco Pastore

Tipo evento: Verde Pubblico

ore 09:30 - Retake - Riqualifichiamo le panchine di Viale Lina Cavalieri

Appuntamento: Viale Lina Cavalieri - Roma

Gruppo Retake: Roma - Serpentara Nuovo Salario

Tipo evento: Rigenerazione Urbana

ore 10:00 - Tutti in strada

Appuntamento: Via Mario Romagnoli n°1 - Roma

Gruppo Retake: Roma - Balduina

Tipo evento: Rigenerazione Urbana

ore 10:00 - Lancio gruppo Retake a Centroni

Appuntamento: Via del Fosso Centroni n°80 - Roma

Gruppo Retake: Roma - Centroni

Tipo evento: Standard

ore 10:00 - con i Bimbi per la Casa dei Bimbi

Appuntamento: Via Libero Leonardi n°153 - Roma

Gruppo Retake: Roma - Cinecittà Est

Tipo evento: Standard

ore 10:00 - RETAKE A VIA ZANETTA

Appuntamento: Via Abigaille Zanetta - Roma

Gruppo Retake: Roma - Cecchignola

Tipo evento: Standard

ore 10:15 - Retake al parchetto e dintorni

Appuntamento: Via Corinaldo - Roma

Gruppo Retake: Roma - San Basilio

Tipo evento: Verde Pubblico

ore 10:30 - Terza commemorazione delle vittime della Seconda Guerra Mondiale con ANPI

Appuntamento: Piazza delle Camelie - Roma

Gruppo Retake: Roma - Centocelle

Tipo evento: Rigenerazione Urbana

ore 14:30 - Retake parco Nomentum

Appuntamento: Via Nomentum - Roma

Gruppo Retake: Roma - Casal Monastero

Tipo evento: Standard

ore 14:30 - Retake nel mare d'erba

Appuntamento: Viale Gaetano Arturo Crocco - Roma

Gruppo Retake: Roma - Muratella

Tipo evento: Verde Pubblico

ore 16:00 - Plogging insieme ai Bambini dell'Oratorio di Via Columella al Quadraro, Columella City

Appuntamento: Via Alessandro Viviani - Roma

Gruppo Retake: Roma - Parco degli Acquedotti

Tipo evento: Young

Domenica 5 febbraio:

ore 09:00 - Roma Parco degli Acquedotti cura del parco e/o plogging mattutino con Paolo

Appuntamento: Via Lemonia n°221 - Roma

Gruppo Retake: Roma - Parco degli Acquedotti

Tipo evento: Verde Pubblico

ore 09:30 - Insieme per prenderci cura della chiesa di quartiere

Appuntamento: Piazza dell'Immacolata - Roma

Gruppo Retake: Roma - San Lorenzo

Tipo evento: Standard

ore 10:00 - Scout Retake - Insieme con il gruppo Agesci Roma 100

Appuntamento: Piazza Quinto Curzio - Roma

Gruppo Retake: Roma - Appio Latino Tuscolano

Tipo evento: Standard

Partecipare agli eventi è semplice, basta presentarsi nell'orario e nel luogo indicati muniti di guanti e "tanta voglia di fare". In caso di maltempo alcuni eventi potrebbero venire annullati o posticipati, consigliamo quindi di consultare le pagine facebook dei rispettivi gruppi di quartiere o utilizzare l’app web app.retake.org per iscriversi e rimanere aggiornati su tutti gli eventi in programma.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l'associazione all'indirizzo info@retakeroma.org o consultare il sito web https://www.retake.org/roma.