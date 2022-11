Gli appuntamenti di Retake Roma di sabato 26 e domenica 27 novembre

Prezzo non disponibile

Fine settimana intenso con gli appuntamenti di Retake Roma. Sabato e domenica infatti sono in programma diversi eventi volti a promuovere la bellezza e la vivibilità della Capitale. Dalla rigenerazione urbana alla riqualificazione di spazi verdi, ma anche progetti con le scuole, con i commercianti, con i più fragili e tanto altro.

Tutti gli appuntamenti del weekend

Sabato 26 novembre:

ore 08:30 - Via monte del sale

Appuntamento: Via del Monte del Sale - Roma

Gruppo Retake: Roma - Ostia Antica

Tipo evento: Standard

ore 08:30 - Arriva il Natale alla stazione di Acilia

Appuntamento: Via Ostiense - Roma

Gruppo Retake: Roma - Acilia - CentroGiano - Casal Bernocchi

Tipo evento: Rigenerazione Urbana

ore 09:00 - Retake Scuole - IC PIAZZA FILATTIERA 84 Plesso Torricella Nord

Appuntamento: Via Calcinaia n°44 - Roma

Gruppo Retake: Roma - Serpentara Nuovo Salario

Tipo evento: Scuole

ore 09:30 - OLIMPIADI RETAKE al Parco della Cecchignola

Appuntamento: Piazza Castello della Cecchignola - Roma

Gruppo Retake: Roma - Cecchignola

Tipo evento: Standard

ore 09:30 - Sabato Retake

Appuntamento: Via Cassia n°1689 - Roma

Gruppo Retake: Roma - La Storta

Tipo evento: Standard

ore 09:30 - Adotta l'aiuola vicino alla scuola

Appuntamento: Via Franco Sacchetti n°141 - Roma

Gruppo Retake: Roma - Monte Sacro Talenti

Tipo evento: Scuole

ore 10:00 - Retake: Tutti giù .....a Valle

Appuntamento: Via di Valle Aurelia - Roma

Gruppo Retake: Roma - Aurelio Boccea

Tipo evento: Standard

ore 10:00 - Retake Area giochi

Appuntamento: Via Lungotevere della Magliana - Roma

Gruppo Retake: Roma - Magliana Nuova

Tipo evento: Rigenerazione Urbana

ore 10:30 - Retake Viale delle Province

Appuntamento: Via Padova n°98 - Roma

Gruppo Retake: Roma - Piazza Bologna

Tipo evento: Standard

Domenica 27 novembre:

ore 08:00 - Giornata ecologica di retake Piazza mercato Via Colleverde Settecamini

Appuntamento: Via Colleverde - Roma

Gruppo Retake: Roma - Settecamini

Tipo evento: Standard

ore 09:00 - Roma Parco degli Acquedotti cura del parco con Paolo

Appuntamento: Via Lemonia n°221 - Roma

Gruppo Retake: Roma - Parco degli Acquedotti

Tipo evento: Standard

ore 10:00 - Scopriamo l'antica via Collatia

Appuntamento: Via Federico Turano - Roma

Gruppo Retake: Roma - Centocelle

Tipo evento: Cultura

ore 10:00 - Retake Giulio Cesare 2

Appuntamento: Viale Giulio Cesare n°197 - Roma

Gruppo Retake: Roma - Prati

Tipo evento: Rigenerazione Urbana

ore 10:00 - Retake - Puliamo Piazza Minucciano

Appuntamento: Piazza Minucciano - Roma

Gruppo Retake: Roma - Serpentara Nuovo Salario

Tipo evento: Plogging

Partecipare agli eventi è semplice, basta presentarsi nell'orario e nel luogo indicati muniti di guanti e "tanta voglia di fare". In caso di maltempo alcuni eventi potrebbero venire annullati o posticipati, consigliamo quindi di utilizzare l’app web app.retake.org per iscriversi e rimanere aggiornati su tutti gli eventi in programma.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l'associazione all'indirizzo info@retakeroma.org o consultare il sito web https://www.retake.org/roma.