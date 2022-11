Gli appuntamenti di Retake Roma di sabato 5 e domenica 6 novembre

Tornano anche questo fine settimana gli appuntamenti di Retake Roma. In programma diversi eventi volti a promuovere la bellezza e la vivibilità della città. Dalla rigenerazione urbana alla riqualificazione di spazi verdi, ma anche progetti con le scuole, con i commercianti, con i più fragili e tanto altro.

Di seguito proponiamo l'elenco completo degli appuntamenti:

Eventi sabato 5 novembre:

Ore 08:30

Via Patroni

Appuntamento: Via Giovanni Patroni - Roma

Gruppo Facebook: RetakeRoma Ostia Antica

Tipo evento: Standard

Ore 08:30

Rigenerazione urbana in Via Ildebrando della Giovanna

Appuntamento: Via Ildebrando della Giovanna - Roma

Gruppo Facebook: RetakeRoma Massimina Casal Lumbroso

Tipo evento: Rigenerazione urbana

Ore 09:00

Retake a Nuova Ponte di Nona

Appuntamento: Via Raoul Chiodelli - Roma

Gruppo Facebook: Retake Roma Nuova Ponte di Nona

Tipo evento: Standard

Ore 09:30

Edugreen - Scuole Aperte al plesso Matisse

Appuntamento: Via Giuseppe Gregoraci n° 70 - Roma

Gruppo Facebook: RetakeRoma Romanina

Tipo evento: Scuole

Ore 10:00

Oasi Fiorite - Roma

Appuntamento: Largo Don Orione - Roma

Gruppo: Retake Aziende

Tipo evento: Aziende

Ore 10:00

Ritorno a Piazza Giovenale

Appuntamento: Piazza Giovenale - Roma

Gruppo Facebook: RetakeRoma Balduina

Tipo evento: Standard

Ore 10:00

Retake a Piazza dei Gerani

Appuntamento: Piazza dei Gerani n° 50 - Roma

Gruppo Facebook: RetakeRoma Centocelle

Tipo evento: Verde Pubblico

Ore 15:30

Una panchina in ricordo di Anita

Appuntamento: Salita di Sant’Onofrio - Roma

Gruppo Facebook: RetakeRoma Trastevere

Tipo evento: Standard

Eventi domenica 6 novembre:

Ore 08:30

Giornata ecologica di Retake

Appuntamento: Via Quintiliolo - Roma

Gruppo Facebook: RetakeRoma Settecamini

Tipo evento: Rigenerazione Urbana

Ore 15:00

Retake Bolognesi Bricci Pamphili

Appuntamento: Via Basilio Bricci n°4 - Roma

Gruppo Facebook: RetakeRoma Monteverde Vecchio

Tipo evento: Standard

Dall'associazione spiegano che "partecipare è molto semplice: basta presentarsi nell'orario e nel luogo indicati muniti di guanti e tanta voglia di fare".

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l'associazione all'indirizzo info@retakeroma.org o scaricare l’app web app.retake.org per iscriversi e rimanere aggiornati su tutti gli eventi in programma.