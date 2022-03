Gli appuntamenti di Retake Roma di sabato 5 e domenica 6 marzo

Tornano anche questo fine settimana gli appuntamenti di Retake Roma. In programma diversi eventi volti a promuovere la bellezza e la vivibilità della città. Riqualificazione di spazi verdi, progetti con le scuole, con i commercianti, con i più fragili (spesso senza fissa dimora o senza lavoro) e tanto altro.

Di seguito proponiamo l'elenco completo degli appuntamenti.

Sabato 5 marzo ore 9:00, Retake viale A.G.Crocco, gruppo Muratella

Sabato 5 marzo ore 9:30, Retake via delle Medaglie d'Oro, gruppo Balduina

Sabato 5 marzo ore 9:30, Retake via M.Chiri, gruppo Villa Gordiani

Sabato 5 marzo ore 10:00, Retake via Novelli, gruppo Val Cannuta

Sabato 5 marzo ore 10:00, Retake via Andrea Doria, gruppo Prati

Sabato 5 marzo ore 10:00, Retake parco Collinetta Boccea, gruppo Aurelio Boccea

Domenica 6 marzo ore 9:00, Retake via Belmonte in Sabina, gruppo Torraccia

Domenica 6 marzo ore 9:30, Retake via di Castel di Guido, gruppo Castel di Guido

Domenica 6 marzo ore 9:30, Retake al Ponte della Musica, gruppo Flaminio

Domenica 6 marzo ore 10:00, Retake chiesa S.Felice di Cantalice, gruppo Centocelle

Dall'associazione spiegano che "partecipare è molto semplice: non è necessaria alcuna iscrizione, non vi è alcun modulo da compilare e tutti gli eventi sono coperti da assicurazione. Basta presentarsi nell'orario e nel luogo indicati muniti di guanti e tanta voglia di fare".



Per qualsiasi altra info si può scrivere a info@retakeroma.org