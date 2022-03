Gli appuntamenti di Retake Roma di sabato 19 e domenica 20 marzo

Indirizzo non disponibile

Tornano anche questo fine settimana gli appuntamenti di Retake Roma. In programma diversi eventi volti a promuovere la bellezza e la vivibilità della città. Riqualificazione di spazi verdi, progetti con le scuole, con i commercianti, con i più fragili (spesso senza fissa dimora o senza lavoro), laboratorio gratuito di teatro per ragazzi e bambini, e tanto altro.

Di seguito proponiamo l'elenco completo degli appuntamenti.

Sabato 12-mar ore 9:00, Retake stazione di Acilia, gruppo Acilia

Sabato 12-mar ore 9:00, Alberi in Rete, alla tenuta della Mistica, gruppo Retake&You

Sabato 12-mar ore 9:00, Retake via della Cappelletta, gruppo La Giustiniana

Sabato 12-mar ore 9:00, Retake via Ildebrando della Giovanna, gruppo Massimina

Sabato 12-mar ore 9:30, Retake al Castello alla Cecchignola, gruppo Cecchignola

Sabato 12-mar ore 9:30, Retake ponte Milvio, gruppo Fleming

Sabato 12-mar ore 9:30, Retake viale Adriatico, gruppo Montesacro Talenti

Sabato 12-mar ore 9:30, Retake piazza dei Consoli, gruppo Appio Latino Tuscolano

Sabato 12-mar ore 9:30, Plogging a largo Gonzaga, gruppo Bravetta Pisana

Sabato 12-mar ore 10:00, Retake a Pantanaccio, gruppo La Storta

Sabato 12-mar ore 10:00, Retake via Muraccio dell'Archetto, gruppo Cinecittà Est

Sabato 12-mar ore 10:00, Retake parco M.Preti, gruppo Tre Fontane Tintoretto

Sabato 12-mar ore 10:00, Retake chiesa di S.Sofia, gruppo Aurelio Boccea

Sabato 12-mar ore 10:00, Retake piazza A.Meucci, gruppo Marconi

Domenica 13-mar ore 9:00, Retake via dei Prati Fiscali, gruppo Serpentara Nuovo Salario

Domenica 13-mar ore 10:00, Retake parco Papacci, gruppo Tomba di Nerone

Dall'associazione spiegano che "partecipare è molto semplice: non è necessaria alcuna iscrizione, non vi è alcun modulo da compilare e tutti gli eventi sono coperti da assicurazione. Basta presentarsi nell'orario e nel luogo indicati muniti di guanti e tanta voglia di fare". Per qualsiasi altra info si può scrivere a?info@retakeroma.org