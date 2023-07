Restiamo Lucidi a cura di Luca Mazzone e Semprelucida

Ill Purple e Semprelucida presentano: RESTIAMO LUCIDI, mostra collettiva in collaborazione con Artivismo.



Garbatella si prepara ad accogliere il festival estivo di arte e cultura RESTIAMO LUCIDI presso La Villetta Social Lab. Dal 14 al 16 luglio, in Via Degli Armatori 3, dalle 17:00 fino a mezzanotte, l'energia creativa si concentrerà in questo eclettico quartiere di Roma, offrendo una vivace esperienza per tutti gli amanti dell'arte, della moda e del buon cibo.



La mostra, allestita all'interno dello spazio di La Villetta Social Lab, sarà il fulcro del festival. Gli artisti locali esporranno le loro opere anche all’esterno, invitando il pubblico a immergersi in un viaggio attraverso l'arte contemporanea. I visitatori avranno l'opportunità unica di acquistare quadri originali e di interagire direttamente con gli artisti stessi.



Tra gli artisti convocati troveremo:

Bandini Blues, BBQUEEN, Beetroot, Bloodpurple, Cristiano Ponz, Controllo Remoto, Dez.Midez, Duccio, Elettra Eletto, Elisichel, Empyro, Era Divina, Giacomo Drudi, Giu Kap, Giusy Guerrero, Hos, Ill Purple, JAH, JESUS.T.T, LAC, Linfanera, Lola Poleggi, Luka, Luma, MA(+)MA, Rozullo, Semprelucida, SOS, Toonie Mao, Vega La Strega, VsWood, Uman, Vernike, Wea Shivashi, Yeva, Zeta.



All'esterno, i visitatori troveranno una serie di stand che sapranno soddisfare ogni desiderio. Allestiremo degli stand di vendita gestiti da artisti che provengono da altre discipline, avrete modo di toccare con mano i nuovi capi d’abbigliamento firmati Vorticæ, le maglie serigrafate di Fabio Shake e alcune stampe di Giu Kap, Bhagyaweerart e Ilaria Zucconi.

Sarà inoltre possibile partecipare ad una sessione di Body Painting fornita da Annachiara Bodypainter al costo di 10€ a persona.

Gli appassionati di cibo sano potranno gustare un’ottimo aperitivo preparato da noi, che garantirà un'esperienza gustosa e sostenibile. Inoltre, per gli amanti delle birre artigianali, ci saranno stand gestiti dall’associazione Giulia Parla che offriranno una selezione di gusti unici e raffinati.



Uno degli eventi clou del festival sarà il live painting, curato da diversi street artist tra cui Pier The Rain, Funkamore, Semprelucida, Ill Purple, Duccio, Linfanera e Toonie Mao. L'arte prenderà vita davanti agli occhi dei visitatori, creando un'atmosfera vibrante e dinamica. Sarà un'occasione unica per osservare gli artisti all'opera e scoprire il processo creativo dietro le loro opere.



Venerdi sera a partire dalle 19:00, avremmo l’onore di ospitare Livia Fabiani, presidentessa dell’associazione Venus Urban Art, per un talk riguardo agli ultimi street artists che hanno contribuito a dare più colore alla città di Roma, inoltre ci sarà l’opportunità di interagire con diversi esponenti di quest’arte, rendendo l’evento inclusivo per tutti, aperitivo incluso.



Sabato dalle 21:00 fino a mezzanotte, presso il CSOA La Strada, si terrà un coinvolgente live show di cantanti. La musica riempirà l'aria, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente. Sarà un'opportunità per ballare, cantare e godere di spettacoli dal vivo di talentuosi artisti locali e nazionali. Tra i cantanti che suoneranno all’evento saranno presenti: Roovi, Dass, Kill Klose, Still, Wea Shivashi, Mario Vincenti, CO2 Baby, SaVe7, Bisø



Durante l'intero festival, i partecipanti avranno l'opportunità di acquistare i quadri esposti e di incontrare gli artisti, offrendo un'esperienza unica di connessione con l'arte. Inoltre, sarà possibile partecipare alla riffa con un contributo di soli 5€, con la possibilità di portare a casa una copia dell'opera preferita, il vincitore verrà annunciato un’ora prima dalla chiusura dell’evento Domenica 16 luglio.





Gallery