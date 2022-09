Restart Festival 2022

“Fate il vostro gioco”: è questa la provocazione con cui tornano a Roma le contaminazioni artistiche e sociali dell’edizione numero 8 di Restart, l’annuale festival delle creatività antimafia e dei diritti organizzato e promosso da Associazione daSud per portare al centro temi e problemi dell’attualità attraverso un momento pubblico di discussione, analisi e confronto e con esperienze, proposte e pratiche trasformative capaci di offrire, da Nord a Sud, un punto di vista inedito sulla città e sul Paese.

In programma dal 29 settembre all’1 ottobre, negli spazi di ÀP, l’Accademia Popolare dell’antimafia e dei diritti con sede all’interno dell’IIS Enzo Ferrari di Via Contardo Ferrini 83, tre giorni di eventi gratuiti con incontri, dibattiti, talk, presentazioni, stand-up comedy e musica preceduti - il 27, 28 e 29 settembre - da tre giornate formative che vedranno quattordici giovani tra i 18 e i 25 anni prendere parte alla seconda edizione della scuola di pensiero e scrittura “Officina Lara Facondi - Oltre lo stereotipo”.

Oltre 50 gli ospiti e i nomi di rilievo che compongono il programma dell’edizione festivaliera 2022. Tra questi, la giurista Tamar Pitch, la scrittrice e sceneggiatrice Caterina Venturini, l’astrofisica Licia Troisi, la prima firmataria della legge regionale STEM Michela Di Biase, le autrici di “Mai dati. Dati aperti (sulla 194)” Chiara Lalli e Sonia Montegiove, la coordinatrice dell’Osservatorio per le Pari Opportunità del Ministero della Cultura Celeste Costantino, lo scrittore Paolo Di Paolo, la giornalista e scrittrice Giulia Blasi, la socio-linguista, saggista e traduttrice Vera Gheno, lo scrittore e sceneggiatore Ezio Abbate, la giornalista Sabrina Pisu, il giornalista Giuseppe Pipitone, l’ex presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi, gli sceneggiatori della serie tv Bang Bang Baby Sebastiano Melloni e Valentina Gaddi e molti altri.

Tutti, a diverso titolo, sono chiamati a discutere di questioni di genere, tema che tesserà le fila della giornata del 29 settembre, di arteducazione come motore del cambiamento nel corso della giornata del 30 settembre, e di mafie e antimafia nel corso della giornata conclusiva che sarà l’1 ottobre. Tra gli obiettivi: ridare insieme un senso alle parole, abbattere pregiudizi e stereotipi, discutere di parità di genere, pari opportunità e diritto all’aborto, fare comunità, generare cambiamento e fare “scacco matto” alle mafie nel trentennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio.

“Il risultato elettorale - dichiara il presidente di daSud Danilo Chirico - è inequivocabile: vincono la destra estrema e il populismo. L’esito dice anche che c’è un’Italia preoccupata, in grande difficoltà e che tuttavia fa fatica a riconoscersi in una forza politica e a trovare un luogo per esercitare la partecipazione: un'Italia migliore di quello che la politica riesce a intercettare e rappresentare. Diritti, cultura, antimafia. È tempo di schierarsi, di scegliere un nuovo impegno pubblico. È tempo di un nuovo Restart”.

Nel corso del Festival, spazio ai giovani con l’evento organizzato con il supporto di Fondazione Alta Mane Italia che il 30 settembre mattina vedrà riunire oltre venti personalità del mondo accademico, artistico, musicale e sociale per discutere di “Hip Hop, giovani e periferie. L’arteducazione che trasforma”: da Roma a Napoli, Palermo, Milano, Siena, esperienze a confronto per una riflessione metodologica, teorica e programmatica su come i linguaggi creativi ed espressivi legati alla cultura hip hop, egemoni nell’immaginario collettivo degli adolescenti, possano essere strumenti centrali nella rigenerazione e ricostruzione del concetto di “comunità”.

Arriveranno le contaminazioni e i punti di vista di Lamezia Terme e Reggio Emilia (ma non solo) per raccontare i festival nel festival e immaginare la costruzione della prima rete dei festival antimafia insieme al presidente della Fondazione Trame Nuccio Iovene, il direttore del festival “Noi contro le mafie” Alessandro Gallo e la responsabile della comunicazione di Avviso Pubblico, Giulia Migneco.

Ancora: a trent’anni di distanza dal 1992, un incontro sull’anno delle stragi per interrogarsi sul presente e su come sia stata raccontata e rielaborata quella incredibile e dolorosa stagione che mutò radicalmente il volto del nostro Paese. Protagonisti: Ezio Abbate, Sabrina Pisu e Giuseppe Pipitone. Altro incontro importante, quello con Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2013 al 2018, per una discussione su come il mondo della politica affronta, oggi, la lotta alle organizzazioni mafiose. Un incontro che prenderà le mosse da due date importanti: il 1962, anno in cui è nata la “Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia” e il 13 settembre 1982, giorno dell’entrata in vigore della legge “Rognoni-La Torre”.

Il festival sarà anche l’occasione per conferire i Premi Restart 2022 alle migliori opere, realtà ed esperienze antimafia in Italia a Palestra Popolare Quarticciolo, associazione TOCCA A NOI per la campagna Stop Tampon Tax, agli sceneggiatori Sebastiano Melloni e Valentina Gaddi per la serie tv Bang Bang Baby capace di smitizzare il potere della ‘ndrangheta e delle organizzazioni mafiose e infine Il desiderio di Barbiana, realtà alla quale verrà conferito il Premio speciale Gleam “Alfredo Terzi”.

Saranno la stand-up comedy, l’hip hop, il reggae e il cantautorato a chiudere le tre principali serate di Restart. Appuntamento il 29 settembre alle ore 21.30 con la comicità tutta al femminile dello spettacolo C’è Fig_a che porta sul palcoscenico del festival sei irriverenti stand-up comedian contro ogni stereotipo: Giulia Morello, Alessandra Flamini, Ilaria Gambini, Micol Pavoncello, Shara Guandalini e Valeria Angelozzi. On stage, il 30 settembre alle ore 21.30, i rapper Lucariello, Picciotto, Kento, Kiave, Musteeno, Dongocò, Zatarra, Diamante, Kyodo, Moder e Oyoshe per Keep it real: LA JAM. Si termina l’1 ottobre, sempre alle ore 21.30, con un doppio live acustico che si aprirà con la voce e il cantautorato di Caffellatte, all’anagrafe Giorgia Groccia, artista emergente, molto apprezzata nella scena musicale romana, e si concluderà con il sound di una delle più belle voci della Reggae/World Music in Europa: AWA FALL.

Tra gli appuntamenti EXTRA del Festival: sabato 1 ottobre alle ore 10.45, Restart Kids con le letture ad alta voce a cura di Il Baule Magico per la fascia 0-6 anni.

Il festival è realizzato in collaborazione con IIS Enzo Ferrari ed è promosso con il patrocinio di Municipio Roma VII, il supporto di Fondazione Alta Mane Italia, Fondazione Paolo Bulgari e Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del progetto Tornasole, Fondazione Haiku Lugano, Comunità Solidali - Regione Lazio e con il contributo di CSV Lazio.

L’ingresso al festival è gratuito con tessera daSud, acquistabile nel corso del festival al costo di 5 euro. Prenotazione non obbligatoria, ma consigliata a: info@apaccademia.it